Gavin Newsom se subió a la ola final del Mundial 2026 y felicitó a España: “FIFA World Cup champions”

España se consagró campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al vencer por 1-0 a Argentina en una final que se resolvió durante el tiempo suplementario. El único gol del partido lo convirtió Ferran Torres a los 106 minutos, un resultado que permitió a La Roja sumar el segundo título mundial de su historia. En medio de los festejos, Gavin Newsom publicó un mensaje en redes sociales para felicitar al conjunto español y destacar la participación de California como una de las principales sedes del torneo.

El mensaje de Gavin Newsom tras la consagración de España en el Mundial 2026

A través de su cuenta oficial en X, el gobernador felicitó a los nuevos campeones del mundo y recordó el protagonismo que tuvo el estado durante el campeonato.

“¡Felicidades, campeones del FIFA World Cup de este año! California se ha honrado de albergar equipos fenomenales de todo el mundo en Los Ángeles y la Bahía. Unos increíbles 39 días de pasión, comunidad y amor por el juego”, escribió.

La celebración de Newsom tras la victoria española X @

A su vez, dedicó unas palabras a la selección de Estados Unidos y manifestó su respaldo al combinado nacional tras su participación en la competencia. “Siempre orgullosos de la USMNT”, agregó el mandatario en la misma publicación. El mensaje se sumó a las múltiples felicitaciones que recibió la selección española después de la final.

California en el Mundial 2026: los 14 partidos disputados en Los Ángeles y el Área de la Bahía

Durante el torneo, Los Ángeles y la Bahía de San Francisco fueron dos de los principales puntos de actividad vinculados a la competencia. Además de albergar encuentros oficiales, ambas regiones recibieron entrenamientos, concentraciones de selecciones y actividades para aficionados organizadas alrededor del campeonato.

La presencia de delegaciones internacionales y visitantes de distintos países convirtió al estado en uno de los escenarios con mayor movimiento durante las semanas que duró el certamen.

Las ciudades anfitrionas también fueron sede de distintas iniciativas impulsadas por organismos locales, comercios y organizaciones vinculadas al deporte para acompañar la llegada de aficionados provenientes de diversas partes del mundo.

Exterior del Levi's Stadium en Santa Clara, California, una de las sedes de este Mundial (Foto de Loren Elliott/Getty Images) Loren Elliott - Getty Images North America

España vs. Argentina: el gol de Ferran Torres que definió la final del Mundial 2026

De acuerdo con reportes de la FIFA, el partido decisivo se mantuvo igualado durante los 90 minutos reglamentarios y obligó a disputar un tiempo suplementario para definir al campeón. Ambas selecciones generaron oportunidades, aunque ninguna logró romper el empate durante el tiempo regular.

La definición llegó a los 106 minutos, cuando Ferran Torres marcó el único gol del encuentro y le dio la ventaja definitiva al conjunto español. El tanto terminó por inclinar una final cerrada, en la que Argentina buscó la igualdad hasta los últimos instantes del partido.

Con ese resultado, España cerró una campaña exitosa en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y volvió a ubicarse en lo más alto del fútbol internacional.

El equipo español festeja la victoria después de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 19 de julio de 2026. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El equipo dirigido por Luis de la Fuente consiguió su segundo título mundial tras superar a Argentina en uno de los encuentros más importantes del calendario futbolístico internacional.

La consagración desató celebraciones en distintas ciudades españolas y generó reacciones de dirigentes, instituciones deportivas y figuras públicas de varios países.