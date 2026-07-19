Oficial en California: el plan de Newsom para agilizar la conducción y mejorar el transporte público

El gobernador Gavin Newsom aprobó una inversión cercana a los 2500 millones de dólares para potenciar la infraestructura de transporte en California. La iniciativa comprende más de 150 proyectos enfocados en rehabilitar carreteras, modernizar sistemas ferroviarios y fortalecer la conectividad del transporte público.

Newsom anuncia US$2500 millones para más de 150 proyectos de transporte en California

El plan busca optimizar la seguridad y eficiencia de los desplazamientos a través de la reconstrucción de rutas vitales para la población. Según el comunicado oficial, estas mejoras abarcan desde autopistas estatales hasta la expansión de servicios interurbanos esenciales para los usuarios.

El gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que la nueva inversión es parte del objetivo principal de "construir la red de transporte del futuro" HEATHER DIEHL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La estrategia se alinea con la agenda del gobernador, titulada “Construir más, más rápido, para todos”. El objetivo es impulsar el crecimiento económico mediante la creación de más de 150 mil puestos de trabajo.

“Mientras Trump recorta drásticamente la financiación de la infraestructura de transporte en todo el país, California se dedica a construir la red de transporte del futuro”, declaró Newsom. Luego, concluyó: “Inversiones como estas impulsan nuestra economía y, al mismo tiempo, generan empleos bien remunerados en todo el estado”.

Los siete proyectos destacados que recibirán fondos de transporte en California

Parte del programa de infraestructura contempla siete áreas estratégicas clave para la conectividad y el desarrollo regional en diversos condados. Los proyectos destacados incluyen las siguientes asignaciones:

US$257 millones a los centros de movilidad en el suroeste del condado de Los Ángeles.

a los centros de movilidad en el suroeste del condado de Los Ángeles. US$99 millones en renovación del puente histórico Whiskey Creek en el condado de Shasta.

en renovación del puente histórico Whiskey Creek en el condado de Shasta. US$64 millones en revitalización de pavimento y seguridad en la Interestatal 215 (condado de Riverside).

en revitalización de pavimento y seguridad en la Interestatal 215 (condado de Riverside). US$60 millones para la construcción de un nuevo intercambiador en la Ruta Estatal 156 (condado de Monterey).

para la construcción de un nuevo intercambiador en la Ruta Estatal 156 (condado de Monterey). US$6,7 millones destinados a la instalación de aceras e iluminación mejorada en la calle Milpas, Santa Bárbara.

destinados a la instalación de aceras e iluminación mejorada en la calle Milpas, Santa Bárbara. US$727 mil para completar un tramo faltante del sendero para bicicletas Joe Rodota.

para completar un tramo faltante del sendero para bicicletas Joe Rodota. US$518 mil en la implementación de semáforos y cruces peatonales en Marysville Boulevard, Sacramento.

El proyecto en California incluye una inversión de US$257 millones para los centros de movilidad en el suroeste del condado de Los Ángeles Facebook Bay Area Rapid Transit - Facebook Bay Area Rapid Transit

De dónde provienen los fondos para carreteras, trenes y transporte público de California

La financiación de este proyecto proviene de una combinación estratégica de fondos estatales y aportes federales. Cerca de US$547 millones llegan de la Ley federal de Inversión en Infraestructura y Empleo, mientras que otros US$736 millones derivan de la Ley SB 1 de California.

En ese marco, el gobierno estatal consolidó una inversión acumulada superior a los US$78.400 millones en transporte desde el año 2019. Según asegura la autoridad, el objetivo principal es construir una red de movilidad de vanguardia.

El informe también resaltó la adopción de tecnologías de transporte limpio y el desarrollo del tren de alta velocidad. En ese sentido, la Oficina del Gobernador denunció que existe un recorte presupuestario que afecta a otros sistemas.

La respuesta de Newsom sobre a quién apoya como próximo gobernador de California

Otro de los puntos que destacó la autoridad estatal es la plataforma Traffic Mobility Insights, que integra inteligencia artificial para detectar congestionamientos y generar rutas de evacuación durante emergencias. Para los interesados, el gobierno permite consultar el avance de los 29.000 proyectos registrados en el portal oficial build.ca.gov.