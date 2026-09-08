Avanza el ICE contra los latinos: cómo aumentó la detención de inmigrantes durante el gobierno de Trump

Durante agosto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a 50.925 migrantes en el país norteamericano, casi el doble que en el mismo mes de 2025 y más de cinco veces la cifra registrada en 2024. El dato marca el nivel mensual más alto durante el segundo gobierno de Donald Trump.

ICE en EE.UU.: cómo aumentaron los arrestos de inmigrantes

BBC News Mundo señaló que la cantidad de arrestos creció con fuerza durante el verano. Entre mayo y junio, las detenciones aumentaron 52%. Meses después, en agosto, alcanzaron las 50.925. La Casa Blanca mantiene como objetivo alcanzar 2000 arrestos diarios.

Agentes del ICE intentan entrar por la fuerza en negocios locales en California

El incremento se produjo después de una baja registrada en febrero y comienzos de marzo. El Deportation Data Project vinculó ese descenso con las muertes de Renée Good y Alex Pretti durante operativos federales en Minneapolis. Luego, los arrestos retomaron una tendencia ascendente.

De acuerdo con la BBC, el gobierno de Trump también amplió los recursos destinados al ICE. La ley conocida como One Big Beautiful Bill Act asignó US$75.000 millones adicionales para la agencia durante cuatro años, por encima de su presupuesto anual, estimado en unos US$10.000 millones. BBC News Mundo destacó que esos fondos acompañaron la expansión de la capacidad de detención.

ICE: cuáles son las nacionalidades con más arrestos

Los registros analizados por el Deportation Data Project muestran que México concentra el 39% de los arrestos desde el comienzo del segundo mandato de Trump. Le siguen Guatemala, con 14%, Honduras, con 11%, y Venezuela, con 7%.

La base reúne 548.645 registros desde el 20 de enero de 2025. Del total, 88% corresponde a hombres y 12% a mujeres. Los datos fueron obtenidos mediante una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).

Texas y Florida aparecen entre los estados con mayor cantidad de arrestos. En Florida, las detenciones pasaron de 3306 en mayo a 7170 en junio, un aumento del 117%, mientras que el incremento nacional durante ese período fue del 52%.

Los datos analizados por el Deportation Data Project muestran un crecimiento de las detenciones de inmigrantes sin condenas penales previas Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Qué pasa con los inmigrantes después de un arresto del ICE

De acuerdo con la BBC, una detención no implica automáticamente una deportación. Sin embargo, los datos analizados por el Deportation Data Project muestran que 57% de las personas arrestadas por el ICE fueron deportadas dentro de los 60 días, mientras que solo 7% quedó en libertad durante ese período.

El cambio es especialmente marcado entre las personas que no tenían condenas penales ni una orden final de deportación. Para ese grupo, la proporción deportada dentro de los dos meses pasó de 27% durante el período de comparación del gobierno de Joe Biden a 57% durante el segundo mandato de Trump. La tasa de liberación cayó de 35% a 7%.

Las operaciones del ICE aumentaron durante los últimos meses en distintos puntos de Estados Unidos Fotomontaje generado con IA

Los datos también muestran un cambio en el perfil de las personas alcanzadas por los operativos. El Deportation Data Project registró un aumento de los arrestos de personas sin condenas penales, mientras que BBC señaló que entre los afectados hay personas con permisos migratorios temporales, solicitudes de asilo pendientes y residentes de larga data en Estados Unidos.

El conjunto de datos más reciente del Deportation Data Project incluye información del ICE hasta el 6 de agosto de 2026 y permite analizar los arrestos junto con los posteriores períodos de detención.