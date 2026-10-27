Gavin Newsom, sobre ley firmada por Schwarzenegger en California: “Siempre se trató de encontrar una transición justa”

Gavin Newsom volvió a poner en valor la ley ambiental AB 32, aprobada durante la gestión del exgobernador Arnold Schwarzenegger, al repasar los cambios que atravesó California desde su implementación. Durante la cumbre económica realizada en Long Beach, el actual mandatario vinculó la normativa con el desarrollo de las energías limpias, la inversión pública y la expansión de la infraestructura de almacenamiento eléctrico.

Gavin Newsom destaca la ley AB 32 promulgada por Schwarzenegger

En la cumbre económica se conmemoraron los 20 años de la denominada California Global Warming Solutions Act, promulgada el 27 de septiembre de 2006. La legislación estableció obligaciones para reducir los gases de efecto invernadero y creó un marco regulatorio para que el estado avanzara hacia sus objetivos climáticos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, resaltó que desde la firma de la ley se han reinvertido más de US$ 37.000 millones en diversas comunidades @CAgovernor

En su exposición, Newsom afirmó que California sumó 39.000 megavatios de capacidad de energía limpia a escala de servicios públicos en los siete años anteriores. Según los datos que presentó, alrededor de 7000 megavatios se incorporaron durante el último año de ese período.

“Pasamos de 770 megavatios en 2018 a 23.000 en la capacidad de almacenamiento, ocupando el segundo lugar a nivel mundial solo detrás de China, nuevamente debido a las señales de precios que se establecieron en la arquitectura del sistema de comercio de emisiones (cap-and-trade)”, dijo el actual gobernador.

En materia de inversiones, sostuvo que desde la puesta en marcha de la AB 32 se reinvirtieron más de US$37.000 millones en distintas comunidades. De ese total, US$16.000 millones se destinaron a reducir el impacto de los costos de electricidad sobre los usuarios.

Además, indicó que durante el último año se devolvieron US$886 millones a los consumidores y estimó que podrían generarse otros US$8000 millones en los cuatro años siguientes.

“California ha creado la fórmula del éxito, con más empleos y más empresas, liderando en todos los sectores”, dijo el gobernador en un comunicado. “Nuestro éxito radica en impulsar la innovación y las nuevas ideas del mañana, mediante la inversión en talento e investigación hoy”, agregó.

Gavin Newsom destaca los resultados de la ley AB 32 firmada por Schwarzenegger

Qué estableció la ley AB 32 firmada por Schwarzenegger

La AB 32 fijó como objetivo que California redujera sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta recuperar, como máximo en 2020, los niveles registrados en 1990. Para cumplir esa meta, otorgó a la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) la responsabilidad de diseñar, aplicar y supervisar las regulaciones correspondientes.

La normativa también estableció un calendario de medidas para los sectores alcanzados, sistemas de seguimiento de las emisiones y mecanismos de fiscalización. Las autoridades recibieron facultades para controlar el cumplimiento de las obligaciones, realizar auditorías y aplicar sanciones ante posibles infracciones.

Otro componente central fue el sistema cap-and-trade, que fija límites de contaminación y permite negociar permisos de emisión. El mecanismo busca incentivar a las empresas a reducir sus emisiones y generar recursos para financiar programas ambientales. La ley también contempló inversiones destinadas a comunidades de bajos ingresos y zonas afectadas por la contaminación.

El exgobernador Arnold Schwarzenegger firmó la ley AB 32 (California Global Warming Solutions Act of 2006) el 27 de septiembre de 2006 X @GovArnoldUSC

La transición energética y el desafío del abastecimiento de combustible

La defensa del legado de la AB 32 convive con un cambio de enfoque de Newsom frente a la industria petrolera. Después de cuestionar a las refinerías por su impacto ambiental y sus precios, el gobernador tuvo que responder a los anuncios de cierre de dos instalaciones previstos para 2025 y al riesgo de una reducción del suministro de combustible.

En ese contexto, reconoció la dependencia que todavía existe respecto del petróleo y el gas. Según The Orange County Register, al referirse a la necesidad de administrar ese proceso, afirmó: “Siempre se ha tratado de encontrar una transición justa y de aplicar un enfoque pragmático en ese proceso”.

La frase estuvo vinculada con el debate sobre cómo avanzar hacia una economía con menos emisiones sin comprometer el abastecimiento energético. En esa línea, Newsom impulsó medidas para aumentar la producción petrolera y modificó aspectos del programa cap-and-trade, incluido el otorgamiento de permisos de emisión gratuitos a las refinerías.

California busca equilibrar los objetivos climáticos con el costo de vida

El caso de California refleja las tensiones que pueden surgir al aplicar políticas ambientales de largo plazo. Mientras el gobierno destaca las inversiones en energías limpias y los recursos destinados a aliviar las facturas eléctricas, el costo de vida y las preocupaciones por la disponibilidad de combustible condicionan el debate público sobre las regulaciones.

La ley AB 32 estableció una estructura para controlar las emisiones, supervisar a las industrias y financiar programas de reducción de la contaminación. Dos décadas después de su aprobación, la discusión se centra también en cómo mantener esos objetivos sin trasladar mayores dificultades económicas a los hogares y a los sectores productivos.