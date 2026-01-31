Alerta en California: el DMV puede suspender el registro de camiones diésel que no cumplan con el control de emisiones

Una regulación ambiental vigente en California puede dejar fuera de circulación a camiones diésel que no cumplan con los controles de emisiones. A través de estas normas, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) tiene la facultad de suspender el registro de los vehículos que infrinjan los estándares establecidos por las autoridades ambientales del estado.

Qué regula California sobre las emisiones de camiones diésel

De acuerdo con el Programa de Implementación de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés), se identificaron las emisiones de materia particulada de motores diésel como un contaminante aéreo tóxico (TAC, por sus siglas en inglés).

Los dueños de camiones diésel de California deben cumplir con los estándares de la CARB para ciruclar normalmente Tony Gutierrez - AP

Estas partículas representan un riesgo de cáncer, muerte prematura y otros problemas de salud. Para proteger a la población y garantizar un aire limpio, el organismo implementa leyes que exigen controles estrictos a los camiones y equipos diésel en todo el estado.

La Junta despliega inspectores de campo que revisan camiones y otros rodados para comprobar que cumplan con sus programas. Esto incluye el Programa de Inspección de Vehículos de Trabajo Pesado, así como los programas para camiones y autobuses, unidades de transporte de refrigeración y vehículos de recolección de residuos sólidos.

Los inspectores también vigilan el cumplimiento de normativas de agencias públicas, rodados todoterreno y el ralentí de autobuses escolares, según se detalla en un documento de California Air Resources Board.

Multas y suspensión del registro por emisiones diésel en California

El programa de la CARB prevé sanciones para los vehículos que no cumplan con las medidas de control de emisiones tóxicas. Entre las acciones posibles se incluyen notificaciones escritas, sanciones y multas.

En casos graves, el DMV puede suspender el registro de los camiones hasta que se cumplan los requisitos necesarios de emisiones TAC.

La CARB busca combatir la emisión de los camiones diésel de California Michael Sohn - AP

Cómo evitar que el DMV suspenda el registro de camiones diésel

De acuerdo a la CARB, en 2018 iniciaron un proceso optimizado para la reglamentación sobre camiones y autobuses, con el objetivo de mejorar la comunicación con propietarios de vehículos diésel de trabajo pesado.

A través de esta implementación, la entidad prioriza el envío de avisos de incumplimiento a los dueños de camiones más antiguos que podrían no cumplir con los estándares de emisión establecidos.

Tras recibir el aviso, los propietarios tienen la oportunidad de presentar documentos que demuestren que su vehículo cumple con la normativa, para evitar multas, sanciones y una eventual suspensión del rodado por parte del DMV del Estado Dorado.

Qué hacer en caso de recibir una notificación de la CARB en California

Los dueños de vehículos que hayan recibido una citación por incumplimiento de las mediciones de control de emisiones aéreas tóxicas (ATCM, por sus siglas en inglés) o el Programa de Inspección de Vehículos de Trabajo Pesado (Hdvip, por sus siglas en inglés) deben saber que tendrán que pagar las multas correspondientes para regularizar su situación.

Los sancionados tendrán que pagar la multa correspondiente y enviar documentación que pruebe que mejoraron los vehículos Freepik

Además, tendrán que presentar evidencia de corrección de los camiones, como facturas de etiquetas de emisiones instaladas, resultados de pruebas de humo o documentación que acredite la venta o desactivación del vehículo.

Prioridad en comunidades vulnerables de California

Las reglamentaciones, detalló la CARB, se enfocan especialmente en zonas cercanas a autopistas, puertos y áreas de tráfico intenso. Según la Junta, estas comunidades sufren de manera desproporcionada los efectos de las emisiones de materia particulada.