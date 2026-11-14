Gavin Newsom, sobre su encuentro con Lula da Silva: “California y Brasil comparten el compromiso de expandir las energías limpias”

El gobernador de California, Gavin Newsom, se reunió con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2026 (COP31) en Antalya, Turquía, para retomar su convenio en vistas de una mayor cooperación en energías limpias y protección ambiental. Según informó la oficina del mandatario estatal el 12 de noviembre, el encuentro dio continuidad a los acuerdos de 2025. “California y Brasil comparten el compromiso de proteger los bosques, expandir las energías limpias y enfrentar los crecientes costos del cambio climático”, señaló el comunicado oficial.

Qué abordaron Gavin Newsom y Lula en la COP31

Según se informó en el comunicado oficial, la conversación estuvo centrada en las oportunidades para fortalecer los vínculos entre California y el gobierno federal brasileño. El antecedente principal es el memorando anunciado en septiembre de 2025, que comprende políticas de precios del carbono, transporte limpio y gestión de la calidad del aire.

>>@CAGovernor Gavin Newsom met with Brazilian President @LulaOficial at COP31 to discuss climate action and conservation.



Last year, Governor Newsom attended COP30 in Brazil and traveled through the Amazon to see climate action projects firsthand. pic.twitter.com/1eosrTFyAw — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) November 13, 2026

El encuentro formó parte de la participación de California en la conferencia climática de Naciones Unidas, que se desarrolla del 9 al 20 de noviembre. La administración estatal presentó esa agenda como una vía para sostener la cooperación internacional y afirmó que el gobierno de Donald Trump volvió a ausentarse de la cumbre con una delegación oficial.

El nuevo memorando entre Brasil y California, anunciado durante esa jornada, fue firmado con Portugal e incluye energías renovables, almacenamiento en baterías y prevención de incendios.

Qué contempla el acuerdo entre California y Brasil

La alianza federal fue anunciada el 23 de septiembre de 2025, durante la Semana del Clima de Nueva York, tras una reunión de Newsom con una delegación encabezada por Marina Silva, entonces identificada en el comunicado como ministra brasileña de Medio Ambiente. El documento prevé intercambios sobre programas de precios del carbono y compensaciones de alta calidad.

“California y Brasil comparten el compromiso de proteger los bosques, expandir las energías limpias y enfrentar los crecientes costos del cambio climático”, señaló Newsom Foto: gov.ca.gov

En movilidad, contempla vehículos de cero emisiones, infraestructura de recarga, combustibles bajos en carbono y mejoras del transporte público. También incorpora monitoreo de contaminantes, controles regulatorios y análisis de los costos y beneficios de las medidas para mejorar el aire.

La agenda incluye, además, conservar el 30% de las tierras y aguas costeras para 2030. Ese eje conecta la protección de la biodiversidad con soluciones basadas en la naturaleza y medidas de adaptación climática.

Cómo funciona la cooperación con Pará contra los incendios

La relación tiene una segunda escala: el acuerdo entre California y el estado brasileño de Pará, firmado en Belém el 11 de noviembre de 2025. Su texto contempla compartir información forestal, identificar áreas de riesgo y mejorar las decisiones de bomberos y responsables de emergencias.

El encuentro en Turquía retomó los acuerdos de 2025, con ejes en transporte, calidad del aire y prevención de incendios forestales Foto: gov.ca.gov

Un detalle del documento delimita su alcance: la cooperación es voluntaria, carece de obligaciones jurídicamente vinculantes y tampoco compromete transferencias de fondos. Cada participante asume sus gastos, salvo un futuro arreglo escrito, y las actividades dependen de los recursos disponibles.

El memorando establece una vigencia inicial de cinco años y encarga a los organismos ambientales de ambas jurisdicciones elaborar un plan de acción. Ese mecanismo ofrece un marco para traducir los intercambios políticos en tareas de monitoreo, capacitación y prevención, sujeto a las decisiones y capacidades de cada gobierno.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.