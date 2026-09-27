Oficial y confirmado: California cambia las reglas para autos eléctricos con una nueva ley firmada por Newsom

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un paquete de leyes para acelerar la transición hacia los vehículos eléctricos en todo el estado. La iniciativa simplifica la instalación de cargadores, reduce los costos administrativos y amplía las opciones de transporte limpio para la población.

Las 6 leyes de Newsom que cambian la carga de autos eléctricos en California

Newsom firmó el paquete de leyes el 20 de septiembre de 2026 para modernizar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Las normativas principales promulgadas contemplan estas disposiciones:

Una de las leyes firmadas por Gavin Newsom moderniza el proceso de inspección de los cargadores públicos de autos eléctricos @gavinnewsom

SB 969: moderniza el proceso de inspección de los cargadores públicos para poner rápidamente en servicio las unidades probadas por los fabricantes. Mantiene los controles oficiales que garantizan la medición exacta de la electricidad cobrada a los usuarios.

moderniza el proceso de para poner rápidamente en servicio las unidades probadas por los fabricantes. Mantiene los controles oficiales que garantizan la medición exacta de la electricidad cobrada a los usuarios. SB 1283: aclara que las reglas simplificadas de permisos abarcan también las obras vinculadas, como la excavación de zanjas, mejoras eléctricas, cubiertas solares y almacenamiento de baterías. De esta forma, busca evitar demoras administrativas y permitir el inicio rápido de las construcciones aprobadas.

aclara que las abarcan también las obras vinculadas, como la excavación de zanjas, mejoras eléctricas, cubiertas solares y almacenamiento de baterías. De esta forma, busca evitar demoras administrativas y permitir el inicio rápido de las construcciones aprobadas. AB 1820: reduce las barreras de permisos y las tarifas para proyectos de carga en apartamentos y desarrollos de uso mixto. Facilita el acceso a puntos de carga para los inquilinos y residentes de viviendas multifamiliares.

reduce las para proyectos de carga en apartamentos y desarrollos de uso mixto. Facilita el acceso a puntos de carga para los inquilinos y residentes de viviendas multifamiliares. SB 1213, SB 1267 y SB 615: agilizan su despliegue y fortalecen la transparencia de los incentivos.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Oficina de Newsom, las seis leyes fueron promulgadas el 20 de septiembre de 2026.

MyFirstEV en California: descuentos para comprar vehículos de cero emisiones

El programa MyFirstEV consiste en un descuento instantáneo para la adquisición de vehículos de cero emisiones en el Estado Dorado. El programa integra una inversión estatal más amplia de 600 millones de dólares destinada a garantizar un futuro de transporte limpio y accesible.

Newsom también anunció reembolsos en California para quienes compran autos eléctricos, que forman parte de un paquete de US$600 millones gov.ca

El financiamiento del programa proviene de los ingresos del sistema Cap-and-Invest y de las tarifas de mitigación del smog. La iniciativa se vincula con el paquete de leyes promulgado por Newsom para reducir los costos de compra y facilitar el acceso a autos eléctricos.

El fondo estatal respalda además el programa Clean Cars 4 All para ayudar a conductores de ingresos calificados a reemplazar vehículos antiguos y contaminantes. Asimismo, los recursos financian vales para la compra de camiones y autobuses limpios, junto con el programa Carl Moyer para motores de baja emisión.

California supera los 216 mil puntos de carga y 2,7 millones de vehículos ZEV vendidos

California cuenta en la actualidad con más de 216.445 conectores de carga públicos y compartidos en todo el territorio estatal. Esta red incluye más de 20.000 puertos de carga rápida de corriente continua instalados en centros de trabajo, comercios, complejos residenciales y corredores viales.

La Comisión de Energía de California asignó US$98,5 millones para la infraestructura de vehículos de cero emisiones en el año fiscal 2025-2026. Esa partida prioriza los cargadores de Nivel 1 y Nivel 2 en lugares donde los automóviles permanecen estacionados por largos periodos.

Firmado por Newsom: gobernador de California confirma leyes para proteger los sistemas electorales

En ese marco, el estado superó su meta inicial de 1,5 millones de vehículos de cero emisiones al registrar más de 2,7 millones de ventas acumuladas. Durante el segundo trimestre de 2026, los compradores adquirieron 86.857 nuevos vehículos de cero emisiones, cifra que representó el 19,1% del total de vehículos nuevos vendidos en la jurisdicción.

Las nuevas leyes refuerzan la estrategia estatal para reducir la dependencia de los mercados globales de petróleo y proteger la economía familiar.

De acuerdo con datos oficiales publicados en septiembre de 2026, las emisiones estatales de gases de efecto invernadero cayeron un 3,9% en 2024, mientras la economía creció un 3,2% ese mismo año