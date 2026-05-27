Adiós Gavin Newsom: actualizaciones recientes de las encuestas para la gobernación de California 2026
Dos encuestas recientes muestran una pelea ajustada entre Steve Hilton, Xavier Becerra y Tom Steyer
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La carrera por la gobernación de California para suceder a Gavin Newsom entra en su última semana antes de las elecciones primarias del 2 de junio con un escenario abierto y muy competitivo. Dos encuestas publicadas en los últimos días muestran que el republicano Steve Hilton aparece al frente en la intención de voto, aunque con diferencias mínimas sobre los principales candidatos demócratas.
Steve Hilton lidera las encuestas para gobernador de California
Un relevamiento de Echelon Insights difundido el 22 de mayo ubicó a Hilton con 25%. Detrás aparecen los demócratas Tom Steyer, con 18%, y Xavier Becerra, con 15%, y el republicano Chad Bianco, con 12%.
El sondeo de Echelon Insights fue realizado entre el 18 y el 21 de mayo y fue patrocinado por la campaña de Hilton. Tras la publicación de los resultados, el candidato republicano celebró los números en redes sociales.
“Nuestra ventaja está creciendo”, escribió Hilton en X. Otra encuesta, en este caso llevada a cabo por Global Strategy Group para la campaña de Tom Steyer, también mostró a Hilton al frente, aunque con una diferencia menor.
En este sondeo, el republicano aparece con 22% de intención de voto, mientras que Steyer y Becerra figuran empatados con 19%. Chad Bianco vuelve a ubicarse cuarto con 12%.
Los encuestadores señalaron que, ante el estancamiento de Bianco, la pelea por avanzar a noviembre quedó concentrada entre Hilton, Steyer y Becerra. Otros candidatos aparecen más relegados:
- Katie Porter: 8%.
- Matt Mahan: 8%.
- Antonio Villaraigosa: 2%.
- Tony Thurmond: 1%.
Además, 7% de los votantes consultados todavía se mantiene indeciso.
Xavier Becerra y Tom Steyer buscan consolidarse entre los demócratas
La primaria demócrata llega fragmentada entre varias figuras conocidas de la política californiana. Becerra, exsecretario de Salud durante la presidencia de Joe Biden y exfiscal general del estado, intenta consolidarse como uno de los principales nombres del partido en la recta final de la campaña.
Steyer, en tanto, mantuvo una fuerte presencia publicitaria gracias al autofinanciamiento de su candidatura y aparece competitivo en ambas encuestas, según el análisis de Desert Sun.
Katie Porter, que en los primeros meses figuraba entre las candidatas con mejores números, quedó relegada en los sondeos difundidos durante mayo.
Cómo funciona el sistema electoral para gobernador de California
California utiliza un sistema de primarias abiertas en el que los dos candidatos más votados avanzan a la elección general de noviembre, sin importar el partido al que pertenezcan.
Ese formato deja abierta la posibilidad de distintos escenarios a considerar por los funcionarios políticos:
- Una elección entre Hilton y Becerra.
- Una disputa entre Hilton y Steyer.
- Una boleta final integrada por Becerra y Steyer, dos demócratas.
Según el medio, todavía hay más de 50 candidatos anotados para competir por la gobernación de California, aunque la pelea principal parece concentrarse en pocos nombres.
Por otro lado, especialistas recordaron que los centros de votación anticipada ya comenzaron a funcionar en algunos condados del Estado Dorado y que las urnas abrirán oficialmente el martes 2 de junio entre las 7 y las 20 hs.
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