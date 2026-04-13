Eric Swalwell se va de California: ¿qué dicen las nuevas encuestas demócratas para la gobernación?

La carrera por la gobernación de California tuvo un cambio en cuestión de horas. La salida de Eric Swalwell, hasta hace poco uno de los principales aspirantes demócratas, reconfigura el tablero electoral y deja a las encuestas más recientes bajo un nuevo escenario. El interrogante central pasa a ser quién capitaliza ese caudal de votos en un contexto ya fragmentado.

El derrumbe de un candidato clave: Eric Swalwell fuera de carrera en California

Swalwell pasó de liderar la contienda interna demócrata a quedar fuera de juego tras una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada.

de juego tras una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada. El legislador, que había construido su campaña con un fuerte discurso en defensa de los migrantes frente al accionar del ICE, vio desplomarse su estructura política en cuestión de horas.

Eric Swalwell bajó su candidatura luego de ser acusado por conductas sexuales inapropiadas Facebook Eric Swalwell - Facebook Eric Swalwell

La reacción dentro del propio Partido Demócrata fue inmediata. Figuras de peso como Nancy Pelosi y Hakeem Jeffries le solicitaron públicamente que abandonara la carrera, mientras que aliados estratégicos retiraron su respaldo. Incluso plataformas clave de financiamiento suspendieron el flujo de donaciones.

Un escenario electoral en California que cambia por completo

El retiro del congresista obliga a reinterpretar los datos recopilados por el Índice de Investigación de Opinión, Tendencias y Participación de los Votantes de California (VOTER), publicado por el Partido Demócrata de este estado.

Este relevamiento, realizado entre el 31 de marzo y el 5 de abril sobre una muestra de 1200 votantes probables, mostraba una contienda altamente fragmentada.

En ese estudio, Swalwell aparecía con un 12% de intención de voto, posicionándose como uno de los principales candidatos demócratas. Su salida, por lo tanto, deja un espacio significativo dentro del electorado progresista y moderado que ahora queda disponible para redistribuirse.

Tom Steyer podría salir beneficiado con la ida de Swalwell Redes de Tom Steyer

Al excluirlo de la ecuación, el mapa interno del partido se reorganiza de la siguiente manera:

Tom Steyer : 11%

: 11% Katie Porter : 7%

: 7% Xavier Becerra : 4%

: 4% Matt Mahan : 4%

: 4% Antonio Villaraigosa : 4%

: 4% Betty Yee : 1%

: 1% Tony Thurmond: menos del 1%

Este nuevo orden evidencia que ningún candidato logra consolidarse como líder indiscutido, pero también sugiere que Steyer podría emerger como el principal beneficiado del vacío dejado por Swalwell.

El factor republicano y el respaldo de Trump a Hilton

En paralelo, el escenario se ve tensionado por el fortalecimiento del espacio republicano. Donald Trump decidió respaldar públicamente a Steve Hilton, un movimiento que podría tener consecuencias directas en la competencia.

En el sondeo del VOTER, Hilton aparece con un 14%, igualando al sheriff Chad Bianco, quien también alcanza el 14%. Este respaldo podría inclinar la balanza a favor del expresentador de Fox, al generar un polo opositor más sólido frente a un Partido Demócrata dividido.

Del lado republicano, Steve Hilton recibió el apoyo de Donald Trump Instagram/@calvarychapelchinohills

Un sistema que amplifica la incertidumbre en California

El sistema electoral de California, conocido como “jungle primary”, añade un nivel adicional de complejidad.

En este formato, todos los candidatos compiten en una misma boleta sin distinción partidaria, y los dos más votados avanzan a la elección general.

Este mecanismo implica que la fragmentación demócrata podría tener consecuencias severas .

. En un escenario, la dispersión del voto podría permitir que dos republicanos avancen a la instancia final, al dejar fuera al partido que históricamente domina el estado.

¿Quién queda mejor posicionado tras la salida?

A partir de los datos disponibles, Tom Steyer aparece como el principal beneficiado inmediato. Con un 11% en el relevamiento y un perfil ya instalado, podría captar una porción significativa del electorado que antes respaldaba a Swalwell.

Sin embargo, Katie Porter también emerge como una figura competitiva. La capacidad de crecimiento dependerá en gran medida de cómo logre captar a los votantes indecisos.