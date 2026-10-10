ICE en California: exigen multar con US$500 diarios al centro de detención de Adelanto por malas condiciones

En una presentación judicial del miércoles 7 de octubre, abogados y organizaciones de derechos de los inmigrantes solicitaron a un juez federal imponer multas diarias de 500 dólares al gobierno federal por cada infracción cometida en el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Adelanto, California. La petición responde al incumplimiento de una orden judicial emitida tres meses atrás para corregir deficiencias insalubres y de atención médica.

La multa de US$500 diarios que exige una demanda contra el ICE en California

El miércoles pasado, grupos de defensa y de abogados especializados en derecho de los inmigrantes acusaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de violar una orden judicial que le había impuesto la obligación de reformar las condiciones del centro de detención del ICE en Adelanto.

La demanda exige una multa diaria de US$500 por cada infracción que persista en el centro de procesamiento del ICE en Adelanto Google Maps

En ese sentido, exigen a un juez federal declarar en desacato civil al gobierno de EE.UU. por no haber implementado las reformas obligatorias dictadas en julio. Como medida coercitiva, solicitan aplicar multas de US$500 diarios por cada violación registrada hasta que todas las deficiencias sean corregidas, según Los Angeles Times.

Asimismo, piden el cumplimiento inmediato de las condiciones básicas de habitabilidad y salud. En este punto, se incluyen las siguientes medidas:

Resolver las interrupciones del servicio de agua.

Realizar una desinfección profunda para erradicar el moho en duchas y ductos de ventilación.

Brindar atención sanitaria adecuada y y permitir el ingreso inmediato del monitor médico judicial a las instalaciones y a las historias clínicas.

Servir comidas nutritivas e higiénicas.

Garantizar al menos cuatro horas diarias al aire libre .

. Reponer colchones desgastados y cortinas de baño.

“El gobierno ha tenido todas las oportunidades para cumplir, y ha optado por no hacerlo”, declaró Rebecca Brown, abogada supervisora de Public Counsel, la principal firma de abogados que representa a los demandantes.

“Eso constituye un desacato a una orden judicial federal, y como consecuencia, hay personas que están siendo hospitalizadas”, expresó. Para concluir, añadió: “Exigimos que el gobierno cumpla con la orden judicial de inmediato, y solicitamos al tribunal que lo responsabilice si no lo hace”.

El incumplimiento en el centro de detención del ICE en Adelanto

El litigio nace de una resolución judicial previa, emitida en julio por la jueza de distrito Sunshine S. Sykes. La orden exigía a las autoridades garantizar el acceso las 24 horas a agua potable, alimentos nutritivos, atención médica adecuada, desinfección y al menos cuatro horas de recreación diaria al aire libre.

Para evaluar el cumplimiento, la corte nombró a dos supervisores; sin embargo, el especialista asignado a revisar el área médica denunció que las autoridades le impidieron el ingreso a la instalación y el acceso a los expedientes clínicos.

El informe más reciente determinó que el ICE incumplía en gran medida las disposiciones de la orden judicial en el Centro de Detención de Adelanto, en California Fotomontaje editado con IA

Un informe elaborado posteriormente por la inspectora judicial independiente Kellie Wasko determinó que el centro de detención incumplía en gran medida las disposiciones de la orden judicial. Entre las irregularidades constatadas durante su inspección destacan:

Presencia de moho y larvas de mosquitos en las duchas de la población general del edificio Oeste.

en las duchas de la población general del edificio Oeste. Ductos de ventilación sucios , de los cuales se desprenden partículas que enferman continuamente a los internos.

, de los cuales se desprenden partículas que enferman continuamente a los internos. Agua del grifo con olor a pescado y sabor metálico , con periodos de tres a siete horas sin suministro hídrico y al menos un caso de colapso y hospitalización por deshidratación severa.

, con periodos de tres a siete horas sin suministro hídrico y al menos un caso de colapso y hospitalización por deshidratación severa. Ocultamiento del hongo debido a que los trabajadores pintaron por encima del moho en lugar de removerlo.

debido a que los trabajadores pintaron por encima del moho en lugar de removerlo. Falta de suministros básicos, como cortinas de ducha rotas y colchones desgastados.

En el informe, Wasko escribió: “Los detenidos me dicen que sienten que siempre hay alguien que se resfría o enferma debido a las partículas que salen de los conductos”.

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La respuesta del DHS frente a la denuncia

En un correo enviado a Los Angeles Times, un portavoz del DHS sostuvo que “cualquier afirmación de que existen condiciones precarias en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto es falsa”. En ese sentido, aseguró que todos los inmigrantes retenidos allí viven en condiciones óptimas.

“A todos los detenidos se les proporciona alimentación adecuada, agua, atención médica y tienen la oportunidad de comunicarse con sus familiares y abogados. El ICE tiene estándares de detención más estrictos que la mayoría de las prisiones estadounidenses que albergan a ciudadanos estadounidenses”, expresó.

Asimismo, el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que su personal utiliza la misma agua que los residentes y las empresas de la ciudad de Adelanto.

“Nuestro personal en las instalaciones también consume el agua junto con los inmigrantes indocumentados”, escribió el portavoz. “Tanto los empleados como los inmigrantes indocumentados tienen acceso a este suministro de agua las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de bebederos y dispensadores de agua”, agregó.