Newsom firma una ley que impide que agentes del ICE con antecedentes se conviertan en policías de California

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la AB 1627, una legislación que amplía las causales de inhabilitación para convertirse en oficial de paz en el estado. La medida incluye expresamente a quienes hayan participado en tareas de control migratorio y tengan antecedentes de mala conducta grave.

Qué establece la nueva ley de California para los agentes del ICE

La medida fue presentada por la asambleísta demócrata Anamarie Ávila Farías como parte de un paquete legislativo destinado a aumentar la supervisión sobre las actuaciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.

Esta medida surge como respuesta a las tácticas de agencias federales y busca prohibir que exoficiales o contratistas de migración ocupen puestos en el gobierno estatal o local Ryan Murphy - FR172324 AP

Uno de sus principales efectos será impedir que determinados exagentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puedan convertirse en oficiales de paz en California si cuentan con antecedentes de faltas graves.

“La AB 1627 no se redactó de la noche a la mañana. Fue el resultado de muchas conversaciones, de escuchar atentamente y de trabajar con personas que se preocupan por la seguridad pública y la rendición de cuentas”, dijo Ávila Farías en un comunicado. “Si alguien tiene un historial documentado de mala conducta, no debería poder dejar una agencia y simplemente ponerse otro uniforme sin rendir cuentas”, agregó.

Qué antecedentes pueden impedir el ingreso a las fuerzas del orden

La legislación incluye expresamente entre los agentes de las fuerzas del orden a quienes hayan participado en tareas de control migratorio para gobiernos estatales, territoriales o federales.

Estas actividades comprenden la investigación y aplicación de leyes federales de inmigración, tanto civiles como penales, relacionadas con la presencia, el ingreso, el reingreso o el empleo de personas en Estados Unidos.

Entre las causales de inhabilitación figuran la aparición del aspirante en el National Decertification Index (NDI) u otros registros federales designados, debido a la revocación de su certificación por mala conducta.

También se contempla a quienes hayan cometido faltas graves que habrían justificado esa sanción en California, incluso durante tareas federales de control migratorio.

La ley AB 1627 firmada por el gobernador Gavin Newsom entrará en vigor el 1° de enero de 2027 Flickr/ICE

Cómo influye la AB 1627 en la certificación policial de California

La Comisión de Normas y Entrenamiento de Oficiales de Paz de California (POST, por sus siglas en inglés) es el organismo encargado de los procedimientos de certificación y revocación de credenciales policiales.

La legislación mantiene, además, los mecanismos existentes de intercambio de información con el Departamento de Justicia de California sobre antecedentes penales de oficiales y exoficiales.

Gavin Newsom anunció oficialmente la firma de un paquete de leyes que impone regulaciones al ICE y brinda protecciones a inmigrantes en California

Cuándo comienza a regir la AB 1627

Newsom promulgó la legislación el 29 de septiembre. Como norma general, sus disposiciones entrarán en vigor el 1° de enero de 2027, de acuerdo con el calendario establecido para las leyes ordinarias aprobadas durante la sesión legislativa.

“California está tomando medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión en materia de control migratorio en nuestro estado”, dijo el gobernador en un comunicado tras promulagar la ley. “Se trata de asumir la responsabilidad donde el gobierno federal ha fallado a nuestras comunidades”, señaló.

“Me siento honrada y agradecida de haber contribuido a crear una barrera más para impedir que personas que han abusado de su autoridad se conviertan en agentes del orden en California”, dijo Ávila Farías. “Se trata de proteger la confianza pública y garantizar que quienes portan una placa cumplan con altos estándares”, agregó.