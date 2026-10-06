California: el DHS compra tres centros de detención migratoria por US$950 millones

El gobierno de Estados Unidos compró el 5 de octubre tres centros de detención en Adelanto, California, por 950 millones de dólares. Las instalaciones quedarán bajo la propiedad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mientras GEO Group mantiene la gestión de las operaciones.

Qué centros de detención compró el DHS

De acuerdo con un comunicado oficial de GEO Group, la operación incluye tres instalaciones que forman parte del complejo de detención de Adelanto.

Aunque el DHS tendrá la propiedad de los centros de detención, GEO Group continuará con la operación Geo Group

Los centros son:

Adelanto West ICE Processing Center: 1280 camas.

1280 camas. Adelanto East ICE Processing Center: 660 camas.

660 camas. Desert View Annex: 704 camas.

En total, los tres establecimientos tienen capacidad para 2644 personas. GEO Group, que le vendió los centros al DHS, informó que espera recibir aproximadamente US$705 millones netos después de impuestos, comisiones y otros gastos asociados a la operación.

La compañía mantendrá la prestación de servicios bajo su contrato vigente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), cuya vigencia se extiende hasta el 19 de diciembre de 2034.

La compra ocurre en medio de una disputa por la supervisión en California

De acuerdo con Los Angeles Times, la adquisición se produce mientras California refuerza los controles sobre los centros de detención migratoria que funcionan en el estado. El 29 de septiembre, el gobernador Gavin Newsom firmó 21 leyes vinculadas con inmigración, transparencia y supervisión de estas instalaciones.

Entre las medidas figura un impuesto del 25% a los centros privados de detención, además de nuevos requisitos de salud, seguridad, acceso a registros públicos y supervisión estatal.

GEO Group, propiedad de George Zoley, es el mayor contratista del ICE The GEO Group y Archivo

Según el medio, la compra de instalaciones privadas forma parte de una estrategia del gobierno de Donald Trump para reducir el alcance de la supervisión estatal y local, aunque las empresas privadas continúen en la operación.

Las denuncias de migrantes por las condiciones en Adelanto, California

El complejo de Adelanto fue objeto de denuncias y acciones judiciales por las condiciones en las que permanecen los inmigrantes detenidos. Organizaciones de derechos de los inmigrantes presentaron una demanda colectiva federal en la que denunciaron problemas con el agua potable, la alimentación, el saneamiento y la atención médica.

Un juez federal ordenó implementar mejoras a partir de estas presentaciones. Según registros del DHS citados por Los Angeles Times, cuatro personas murieron en la instalación desde 2025.

Una revisión de mortalidad del ICE sobre el caso de Ismael Ayala-Uribe, migrante de 39 años fallecido bajo custodia federal, concluyó que el personal médico había cometido reiteradas fallas y se había apartado de los límites considerados seguros para la práctica.

El DHS compró otros centros de detención en California

La operación de Adelanto se suma a otras compras de instalaciones privadas realizadas por el DHS durante 2026. Los Angeles Times informó que el gobierno federal ya destinó cerca de US$3200 millones a la adquisición de centros de detención, la mayoría de ellos en California.

La expansión se produce después de que el Congreso aprobó en 2025 una asignación de US$45.000 millones para infraestructura y operaciones de detención migratoria como parte de la One Big Beautiful Bill Act.

Además, el DHS firmó en septiembre un contrato de construcción por US$1200 millones para ampliar una instalación de propiedad federal en El Centro, California, que anteriormente utilizaba el ICE y que ahora es operada por GEO Group para el Servicio de Alguaciles.