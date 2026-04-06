Nuevo incendio en el sur de California: el mapa con las zonas críticas, estado del aire y alertas de evacuación

Un nuevo incendio forestal avanza en California. El foco se inició en el condado de Riverside y ya ha quemado 4176 acres. Hasta el momento, las autoridades no reportaron daños en estructuras ni personas heridas o fallecidas.

Qué se sabe del último incendio que afecta al sur de California

El fuego se originó el 3 de abril cerca de Gilman Springs Road, al este de Moreno Valley. Se extendió hacia zonas al norte y al este del lago Perris, lo que afectó la calidad del aire en ciudades como Beaumont, Perris y Riverside, según consignó IQAir.

El incendio se originó en el bloque 15000 de Gilman Springs Road Captura de pantalla/CAL FIRE

El fenómeno fue acelerado por los fuertes vientos de Santa Ana, que contaron con ráfagas de entre 45 y 55 mph.

Tras su amplitud por el condado, se quemaron 4176 acres, lo que representa un total de 6,5 millas.

No se han reportado por el momento infraestructuras dañadas, ni tampoco heridos o víctimas fatales entre civiles y bomberos.

Recursos desplegados para el manejo del incendio

De acuerdo con AP, más de 300 efectivos de los departamentos de bomberos en Hemet, Riverside, Corona y Palm Springs trabajaron en la escena del incendio. Esta cifra se ajustó a 260 conforme se controlaba el fenómeno.

Se emitieron órdenes obligatorias para múltiples zonas como MOE-0507, MOE-0641, MOE-0823, RVC-0825 y la creación de refugios para personas y mascotas en el Valley View High School y Moreno Valley, respectivamente.

No se reportaron heridos ni víctimas fatales hasta el momento Captura de pantalla/CAL FIRE

No obstante, la agencia CAL FIRE informó el pasado 5 de abril que el incendio estaba contenido un 95% y que los bomberos iban a encargarse de reparar los daños causados por el fuego.

“El avance del incendio se ha detenido. Los bomberos permanecerán en el lugar durante dos horas más para extinguir cualquier rescoldo”, informó la agencia desde su cuenta de X.

Otros incendios en el sur de California y su origen

Casi de forma simultánea, se produjo un segundo incendio en Acton, condado de Los Ángeles, a las 12.27 hs del pasado 3 de abril. Este quemó 345 acres y pudo ser controlado hasta un 98% en la noche del 5 de abril.

En Acton, condado de Los Ángeles, hubo un incendio que quemó 345 acres y alcanzó un 98% de contención para el 5 de abril Captura de pantalla/CAL FIRE

“Se han levantado todas las alertas de evacuación. El incendio abarca 345 acres”, anunció un informe del CAL FIRE.

Uno de los factores principales detrás de los incendios en California se encuentra en la “actividad humana”.

De acuerdo con un informe reciente de Climate Central, el humano ha sido responsable del 90% de los incendios forestales entre 2018 y 2022.

“El aumento de la actividad humana en zonas boscosas o áridas provoca un mayor número de incendios forestales, incluso en épocas del año en que los rayos son poco frecuentes y, por lo tanto, los incendios serían raros”, destaca el estudio.

De acuerdo con un informe reciente de Climate Central, el humano ha sido responsable del 90% de los incendios forestales entre 2018 y 2022 Cortesía de Imperial Irrigation District para KPBS

Con relación a las causas naturales, el rayo seco (relámpagos que ocurren sin lluvia cercana) es la causa natural más común, sobre todo en el oeste de los Estados Unidos.