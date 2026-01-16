“Las redadas siguen”: el mensaje de alerta de Karen Bass por la presencia del ICE en Los Ángeles

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, envió un mensaje a los residentes de la ciudad sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés). La demócrata señaló que las redadas seguían y las describió como una “crisis”.

Karen Bass alerta por la presencia de ICE en Los Ángeles

“Aunque no esté dominando los titulares, las redadas de ICE siguen en Los Ángeles todos los días, separando familias y aterrorizando a nuestras comunidades”, explicó Bass en un extenso mensaje posteado en su cuenta oficial de X (@MayorOfLA).

La alcaldesa de Los Ángeles dejó un mensaje para los residentes de la ciudad X @MayorOfLA - X @MayorOfLA

La alcaldesa hizo referencia a los reportes de este jueves 15 de enero, acerca de la presencia del ICE en el Distrito de la Moda, un área que señaló “aún lucha meses después de que redadas anteriores ahuyentaran a los clientes y dejaran a los trabajadores con miedo de regresar”.

Asimismo, precisó que la administración Trump utilizó a Los Ángeles como modelo para políticas de perfilamiento racial y la toma ilegal de las ciudades. “Esto no es solo un problema local; es una crisis nacional”.

La alcaldesa advierte preocupaciones por conducta del ICE

Bass recordó a Keith Porter, quien falleció por los disparos de un agente del ICE fuera de servicio, en la víspera de Año Nuevo, y la muerte de Renee Good, en Minneapolis. “Sus muertes exigen acción y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno”.

De acuerdo con la alcaldesa, nuevos reportajes han planteado preocupaciones sobre la falta de supervisión y de procesos adecuados de selección de los oficiales de la agencia de inmigración.

“A medida que agentes armados y enmascarados son enviados a vecindarios de todo el país, el público merece respuestas claras sobre quiénes son, cómo están entrenados y quién es responsable de su conducta”, señaló.

La alcaldesa de Los Ángeles explicó que ante las acciones del ICE, las comunidades de todo el país se niegan a mirar hacia otro lado Flickr/Mayor Karen Bass

Finalmente, hizo un llamado a “seguir resistiendo” y sentenció que en Los Ángeles eligen “la libertad sobre el miedo, la unidad sobre la división y la justicia sobre la injusticia, y seguiremos manteniéndonos unidos”.

ICE en el Distrito de la Moda de LA: qué se sabe

NBC Los Angeles reportó que una aparente operación de control de inmigración tuvo lugar el jueves por la mañana en el Distrito de la Moda, cuando agentes federales armados bloquearon el tráfico con vehículos sin identificación.

“Fue caótico”, describió un hombre que trabaja en la zona. Añadió que vio a unos diez agentes durante el aparente operativo.

Representantes del Distrito de la Moda de Los Ángeles también confirmaron la “actividad federal” en un comunicado. “Entendemos que momentos como este pueden ser inquietantes y queremos que nuestra comunidad sepa que estamos conscientes y comprometidos”.

ICE was spotted Thursday morning in Los Angeles’ Fashion District. It was unclear how many people were detained, but Mayor Bass confirmed the activity, saying the “campaign of fear and intimidation by the administration is unacceptable.” pic.twitter.com/WsSRPevUrT — Spectrum News 1 SoCal (@SpecNews1SoCal) January 16, 2026

Testigos que hablaron con Eyewitness News dijeron que los agentes invadieron la zona por la mañana y comenzaron a pedir a los vendedores su comprobante de ciudadanía.

Acerca de los reportes, Bass comentó: “Estoy profundamente alarmada por los múltiples informes sobre la actividad de las autoridades federales de inmigración en el Distrito de la Moda, una de las primeras zonas atacadas por el ICE cuando la administración Trump inició sus imprudentes y peligrosas redadas en Los Ángeles durante el verano”.

Agregó que la demostración de fuerza por parte de la agencia es particularmente preocupante dada la reciente escalada de violencia en otras ciudades estadounidenses.