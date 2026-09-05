La ciudad de California a 13 minutos de San José que tiene un salario promedio de US$168.292 al año

A apenas 13 minutos de distancia de San José en automóvil se ubica la ciudad de Cupertino, dentro de los límites de California, en donde el salario promedio es de 168.292 dólares al año. Hogar de empresas de alta tecnología, este año fue destacado como uno de los mejores lugares para vivir en el estado por su alta calidad de vida, un sólido mercado laboral y el nivel de sus escuelas.

Cupertino: cuáles son los empleos mejor pagados y cuánto se gana

Fundada a principios del siglo XX con viñedos y bodegas en auge, Cupertino se transformó en la década de 1960 con la creación del VALLCO Business and Industrial Park.

Hoy, muchos de los antiguos lugares emblemáticos fueron sustituidos por una proliferación de centros comerciales, en tanto los cultivos de la industria vitivinícola y las ciruelas se vieron reemplazados por empresas de alta tecnología que generaron un crecimiento económico, de acuerdo con el sitio web oficial del gobierno local.

Cupertino, en California, es el hogar de Apple Park, la casa matriz de la empresa de alta tecnología Cupertino.gov

Actualmente, el salario promedio de Cupertino es de US$168.292 al año, según el portal ReadySetHire. Para poner en contexto, los ingresos medios de San José llegan a US$96.611, y en otras ciudades cercanas, como Sunnyvale, llegan a US$145.158.

De acuerdo con el sitio, la ciudad ofrece sueldos competitivos en diversos sectores, especialmente en tecnología e ingeniería. Los empleos con los mejores ingresos son los siguientes:

Arquitecto: US$242.458 al año.

Arquitecto de soluciones: US$236.653.

Product Designer: US$224.535.

Ingeniero electrónico: US$217.460.

Ingeniero de seguridad: US$216.308.

Con varias compañías de alta tecnología en su territorio, Cupertino es el hogar de Apple Park, la sede corporativa de la empresa, que cuenta con un sueldo promedio de US$211.425 anuales.

Para quienes no tienen título universitario, el trabajo de gerente de restaurante es uno de los mejores pagados, con una media de US$50.452 al año.

Cupertino también se distingue por un alto costo de vida, con un elevado índice de vivienda cupertino.gov

Costo de vida en Cupertino: cuánto cuestan vivienda, alimentos y transporte

A pesar de que los salarios son altos, Cupertino también se distingue por su elevado costo de vida, evidenciado en su índice. El índice de vivienda alcanza los 284 puntos, y casi triplica el promedio nacional. Esto indica que los costos de vivienda allí son considerablemente más altos que a nivel nacional.

A su vez, los alimentos cuestan un 33% más y el transporte un 42% más. A pesar de estas cifras elevadas, algunas categorías, como los servicios públicos y la atención médica, se mantienen más cerca del promedio nacional, con un aumento del 14% y el 21%, respectivamente.

Qué hacer en Cupertino: parques, gastronomía y atracciones de Silicon Valley

En su sitio web, el gobierno municipal señala que los visitantes de Cupertino pueden disfrutar de una variada oferta de atracciones, actividades, restaurantes, tiendas y experiencias al aire libre en pleno corazón de Silicon Valley.

La oferta de actividades va desde parques panorámicos y rutas de senderismo hasta restaurantes internacionales, arte público, atracciones culturales y bodegas cercanas. La ciudad se encuentra a tan solo 14,5 km del Levi’s Stadium (Santa Clara), a 16 km del centro de San José y a 21 km de Palo Alto, lo que facilita el acceso a importantes centros tecnológicos, de entretenimiento y de negocios.

Las celebraciones del 4 de julio en Cupertino

El portal dispone de un mapa interactivo que permite observar las actividades cercanas a la ubicación del usuario en categorías de arte y espectáculos; deportes; tiendas; y comercios vitivinícolas.

En abril, U.S. News & World Report publicó un informe en el que destacó a Cupertino como la segunda mejor ciudad para vivir en California. En el documento, resaltó el salario promedio, el corto tiempo de desplazamiento para ir de un lugar a otro y características de la vida diaria en el área.