La ciudad de California donde los funcionarios ganan más que el alcalde: hasta más de US$900 mil anuales

Durante el año fiscal comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, la remuneración total del alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, quedó detrás de varios de sus funcionarios.

En San Francisco, el alcalde gana mucho menos que otros funcionarios públicos

Lurie, un outsider heredero de una millonaria fortuna que derrotó a London Breed, su antecesora en el cargo, gana menos que la directora ejecutiva y responsable de inversiones del sistema de pensiones, Alison Romano; la teniente del sheriff Mercy Ambat; y otros 230 empleados públicos de San Francisco, California.

Lurie registró una compensación total de 523.296 dólares, mientras que Romano y Ambat superaron los US$900 mil.

Cuánto cobran los empleados públicos mejor pagados de San Francisco: el ranking de compensaciones

De acuerdo con un análisis del San Francisco Chronicle, actualizado el 13 de agosto, el primer lugar del ranking de salarios lo ocupó Alison Romano, directora ejecutiva y responsable de inversiones, a cargo de supervisar los fondos de pensiones de San Francisco. El estudio se basó en datos preliminares de la Oficina del Contralor publicados en el Portal de Datos Abiertos de San Francisco.

El relevamiento consideró únicamente a trabajadores de San Francisco que contabilizaron al menos 2080 horas durante el año fiscal comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026. Google Maps

En el segundo puesto quedó Mercy Ambat, teniente de la Oficina del Sheriff, quien recibió una compensación total de US$902.781 durante el último año fiscal. La funcionaria percibió US$213.447 en salario y US$439.046 por horas extra. Otros pagos y beneficios elevaron el monto final.

Entre los integrantes de las fuerzas de seguridad, detrás de Ambat se ubicaron el sargento Kristian DeJesus, con US$899.166, y el agente sénior Richie Owyang, con US$874.410. El relevamiento incluyó únicamente a los empleados que contabilizaron al menos 2080 horas de trabajo entre julio de 2025 y junio de 2026, una cantidad equivalente a una jornada de 40 horas semanales durante todo el período.

Será el primer alcalde del condado, desde 1911, en ganar un cargo sin haber trabajado antes en el gobierno lurieforsf.org

Sheriff de San Francisco: quiénes recibieron las mayores compensaciones y horas extra

La clasificación muestra que los pagos extraordinarios resultaron determinantes. En varios casos, las horas adicionales duplicaron o triplicaron el salario regular. Otros ejemplos de empleados con altas remuneraciones son:

Kenneth Yeung , agente sénior: US$166.987 de salario, US$436.412 por horas extra y US$820.950 en total.

, agente sénior: US$166.987 de salario, US$436.412 por horas extra y US$820.950 en total. Julio Molina , agente sénior: US$166.987 de salario, US$412.577 por horas extra y US$811.130 en total.

, agente sénior: US$166.987 de salario, US$412.577 por horas extra y US$811.130 en total. Michael Borovina , agente sénior: US$166.963 de salario, US$414.984 por horas extra y US$810.666 en total.

, agente sénior: US$166.963 de salario, US$414.984 por horas extra y US$810.666 en total. Michael Zehner , teniente: US$213.588 de salario, US$372.688 por horas extra y US$807.287 en total.

, teniente: US$213.588 de salario, US$372.688 por horas extra y US$807.287 en total. Vincente Zambrana , agente sénior: US$166.987 de salario, US$404.872 por horas extra y US$794.069 en total.

, agente sénior: US$166.987 de salario, US$404.872 por horas extra y US$794.069 en total. Enrique Luquin , teniente: US$214.559 de salario, US$266.905 por horas extra y US$721.234 en total.

, teniente: US$214.559 de salario, US$266.905 por horas extra y US$721.234 en total. Ronald Terry , teniente: US$214.559 de salario, US$255.102 por horas extra y US$715.351 en total.

, teniente: US$214.559 de salario, US$255.102 por horas extra y US$715.351 en total. Edgar Guzman , agente: US$150.536 de salario, US$378.699 por horas extra y US$714.181 en total.

, agente: US$150.536 de salario, US$378.699 por horas extra y US$714.181 en total. Sotero Santos , agente sénior: US$166.987 de salario, US$317.335 por horas extra y US$706.409 en total.

, agente sénior: US$166.987 de salario, US$317.335 por horas extra y US$706.409 en total. Daniel Saenz , sargento: US$210.246 de salario, US$239.848 por horas extra y US$705.873 en total.

, sargento: US$210.246 de salario, US$239.848 por horas extra y US$705.873 en total. James Pineda , teniente: US$216.168 de salario, US$246.652 por horas extra y US$701.281 en total.

, teniente: US$216.168 de salario, US$246.652 por horas extra y US$701.281 en total. Jose Hernandez, agente: US$150.547 de salario, US$336.704 por horas extra y US$675.208 en total.

La compensación total comprende el sueldo regular, las horas adicionales, otros pagos, los aportes para el retiro, la cobertura médica y los demás beneficios.

La compensación total incluye el sueldo básico, las horas extra, otros pagos, los aportes para el retiro, la cobertura médica y los demás beneficios laborales Magnific

Por qué la Policía, el Sheriff y Bomberos concentran las compensaciones más altas de San Francisco

Cerca de 700 trabajadores municipales de tiempo completo superaron los US$450 mil durante el período analizado. El 72% pertenecía a los departamentos de Policía, Sheriff o Bomberos, aunque esas tres agencias representan menos del 20% de la fuerza laboral de San Francisco.

Los policías recibieron un promedio de US$71 mil por horas extra. Ese concepto constituyó casi una cuarta parte de su compensación. En algunos casos, un empleado obtuvo por tiempo adicional más del doble del paquete completo percibido por compañeros del mismo departamento.

El caso del sargento del sheriff Kurt Ledesma muestra la composición de esas cifras. Su remuneración incluyó:

US$192 mil de salario.

US$217 mil por horas extra.

US$30 mil en otros pagos.

US$29.300 para el retiro.

US$25.100 en beneficios de salud.

US$6150 en otras prestaciones.

El conjunto alcanzó aproximadamente US$500 mil. El Departamento de Policía atravesó problemas de dotación durante los últimos años. En 2025 registró su primer incremento de personal desde la pandemia. Un análisis anterior del mismo medio identificó jornadas prolongadas y el caso de un sargento que acumuló cerca de 1700 horas extra en un solo año.

Cuánto cobran Daniel Lurie y los principales funcionarios de San Francisco

Entre las principales autoridades, el jefe de Bomberos, Dean Crispen, recibió alrededor de US$609 mil. El jefe de Policía, Derrick Lew, alcanzó una compensación de US$579 mil.

Los registros atribuyeron al alcalde Daniel Lurie una compensación total de US$523 mil, que incluye US$409 mil de salario, además de otros beneficios. Aunque está obligado a percibir esa remuneración, el funcionario dona casi todo su sueldo al gobierno municipal y conserva un pago neto de US$1 por año calendario.