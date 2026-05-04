Día de Star Wars en EE.UU.: la nueva atracción de Disneyland California en homenaje a la saga
La renovación en Galaxy’s Edge de Disney en Anaheim incorpora figuras de distintas eras y amplía la experiencia inmersiva para visitantes
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Cada 4 de mayo, millones de fanáticos alrededor del mundo celebran el universo de Star Wars, una de las sagas más influyentes del cine. En Estados Unidos, la conmemoración conocida como “May the Fourth” cobra una dimensión especial, con eventos temáticos, proyecciones y experiencias inmersivas. Este 2026, sin embargo, la atención está puesta en una importante actualización en Disneyland, en California, donde nuevos personajes y misiones se integran a la icónica área de Galaxy’s Edge.
Disneyland Anaheim amplía Galaxy’s Edge con personajes de todas las eras de Star Wars
Según informó KTLA, el parque temático en Anaheim inició el 29 de abril una nueva etapa en Star Wars: Galaxy’s Edge, con la incorporación de personajes emblemáticos de distintas etapas narrativas. Esta expansión no solo amplía la línea temporal del área, sino que permite a los visitantes interactuar con figuras que hasta ahora no formaban parte del recorrido habitual.
Entre los protagonistas de Star Wars que ahora recorren Batuu se encuentran:
- Darth Vader y tropas imperiales
- Luke Skywalker acompañado por R2-D2
- Leia Organa
- Han Solo y Chewbacca
La presencia de estos personajes creados por George Lucas marca un cambio significativo en la narrativa del parque, ya que anteriormente la ambientación estaba centrada principalmente en una etapa específica de la saga. Con esta renovación, los visitantes pueden experimentar historias que abarcan distintas eras de la galaxia.
Además, la música también acompaña esta transformación. Fragmentos de las composiciones de John Williams suenan en Black Spire Outpost, para reforzar la atmósfera cinematográfica que caracteriza al lugar.
Cambios en Disneyland Anaheim: tiendas, personajes y experiencias en Galaxy’s Edge
El rediseño no se limita a los personajes. KTLA detalla que varios espacios comerciales dentro del parque han sido adaptados para reflejar esta expansión narrativa. Por ejemplo, First Order Cargo fue renombrado como Black Spire Surplus, mientras que Dok-Ondar’s Den of Antiquities ahora exhibe artefactos vinculados a diferentes momentos de la historia de Star Wars.
La interacción con los personajes también adquiere un rol central. Luke Skywalker, por ejemplo, recorre el lugar en busca de conocimiento sobre la Fuerza y elementos vinculados a la construcción de sables de luz, como los cristales kyber.
Por su parte, Leia Organa aparece cerca del Halcón Milenario en donde recluta visitantes para proteger a Luke, mientras que Han Solo permanece en los alrededores de su nave, tentado por la vida en la cantina local.
Algunos personajes mantienen su ubicación habitual. Rey continúa en el campamento de la Resistencia, mientras que figuras como Ahsoka Tano, el Mandaloriano y Grogu siguen presentes en la zona del mercado. Este equilibrio permite conservar elementos conocidos al tiempo que se incorporan novedades.
Qué cambia en Disneyland por el Día de Star Wars: Hyperspace Mountain y nueva misión en Smugglers Run
Otro de los grandes atractivos en el marco del Día de Star Wars es el regreso de Hyperspace Mountain, una versión temática de la clásica montaña rusa en Tomorrowland. Esta experiencia, también mencionada por KTLA, sumerge a los visitantes en una batalla espacial a alta velocidad, rodeados de cazas X-wing y TIE fighters.
A esto se suma una novedad que llegará el 22 de mayo: una nueva misión en Millennium Falcon: Smugglers Run. Esta aventura, inspirada en el próximo estreno de la película “The Mandalorian and Grogu”, permitirá a los visitantes viajar a escenarios icónicos como:
- Bespin
- Coruscant
- Los restos de la segunda Estrella de la Muerte sobre Endor
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