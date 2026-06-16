La estrategia de Newsom para frenar el avance del ICE durante el Mundial en California
El gobernador del Estado Dorado busca garantizar la seguridad de residentes y visitantes ante los controles migratorios
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Gavin Newsom puso en marcha un plan para proteger a residentes y visitantes durante el Mundial 2026. La medida contempla operativos de seguridad en todo California, con especial atención en las sedes de Los Ángeles y San Francisco. La intención es garantizar un ambiente seguro pese a la presencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Restricciones de California a la colaboración con el ICE
La medida del gobierno de California, según se detalló en un comunicado oficial, prohíbe el uso de recursos estatales para tareas de control fronterizo o de verificación del estatus migratorio de los asistentes.
Según la administración, los policías locales y de los condados no tienen autoridad para aplicar las leyes federales de inmigración civil.
Esto impide que los agentes realicen revisiones aleatorias de documentos en los alrededores de los estadios o en las carreteras californianas.
La prioridad de las fuerzas de seguridad será mantener el orden durante el torneo y proteger la red de transporte, en lugar de verificar la situación migratoria de los espectadores.
El plan también busca garantizar que los visitantes extranjeros con visas válidas puedan desplazarse sin temor a ser detenidos por motivos ajenos a una infracción.
“California se enorgullece de dar la bienvenida a personas de todo el mundo y de poner de relieve los valores de nuestro estado: las oportunidades, la inclusión y el respeto”, afirmó el mandatario.
Las garantías de salud y el apoyo a las víctimas en California
La legislación de California garantiza el acceso a servicios de salud y atención de emergencia sin importar el origen de las personas.
- Los inmigrantes que residen en el estado tienen acceso a estos recursos durante el Mundial, así como los turistas.
- Además, las víctimas de trata de personas recibirán asistencia integral.
- Las autoridades estatales trabajan con organismos locales y nacionales para detectar posibles casos y brindar apoyo a los afectados.
Por su parte, la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) participará en tareas de vigilancia aérea y control del tránsito de camiones, según informó la oficina del gobernador.
Sin embargo, su cooperación con las agencias federales se limitará a la prevención de amenazas contra la vida y la protección de la infraestructura digital.
Despliegue operativo y logística en los estadios de California
La preparación para el torneo involucra a más de 800 personas del Departamento de Transportes de California (Caltrans), que realizan tareas de mantenimiento de las vías y gestión del tráfico. El personal de esta oficina trabaja en los corredores de Los Ángeles y Santa Clara para facilitar traslados rápidos tanto de los equipos como de los aficionados a los estadios.
Los seguidores pueden utilizar la herramienta QuickMap para obtener información en tiempo real sobre el estado de la red de carreteras. En materia de seguridad, el comisionado de la CHP, Sean Duryee, expresó la intención de la agencia de trabajar en conjunto con otras fuerzas para proteger a la población.
Los próximos partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en California
Los próximos partidos en el SoFi Stadium (ahora Los Angeles Stadium) de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 son:
- Lunes 15 de junio, Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) a las 18 hs (hora del Pacífico de EE.UU.).
- Jueves 18 de junio, Suiza vs. Bosnia (Grupo B) a las 12 hs.
- Domingo 21 de junio, Bélgica vs. Irán (Grupo G) a las 12 hs.
- Jueves 25 de junio, Estados Unidos vs. Turquía (Grupo D) a las 19 hs.
Por su parte, el recinto en el Área de la Bahía de San Francisco recibirá los siguientes duelos:
- Martes 16 de junio, Austria vs. Jordania (Grupo J) a las 21 hs.
- Viernes 19 de junio: Turquía vs. Paraguay (Grupo D) a las 20 hs.
- Lunes 22 de junio, Jordania vs. Argelia (Grupo J) a las 20 hs.
- Jueves 25 de junio: Paraguay vs. Australia (Grupo D) a las 19 hs.
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