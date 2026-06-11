Oficial y confirmado: el listado completo de ubicaciones para ver gratis los partidos del Mundial 2026 en California

Las autoridades del sur de California confirmaron que habrá una red de espacios públicos para seguir los partidos del Mundial 2026. Las sedes buscan convocar a los fanáticos con pantallas gigantes y actividades recreativas en diversos puntos estratégicos de Los Ángeles. El FIFA Fan Festival en el LA Memorial Coliseum requiere entrada de 10 dólares, aunque también hay otras opciones gratuitas.

Puntos de transmisión oficiales en Los Ángeles: FIFA Fan Festival y las Fan Zones

El LA Memorial Coliseum funcionará como sede del FIFA Fan Festival de Los Ángeles del 11 al 14 de junio, durante el fin de semana inaugural del torneo. Según Telemundo 52, el espacio proyectará partidos de alta relevancia, como el duelo inaugural entre México y Sudáfrica, y los encuentros que disputen las selecciones de Estados Unidos y Canadá.

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Por otra parte, el circuito de Fan Zones cuenta con diez puntos oficiales en la región para ampliar la cobertura del campeonato en fechas específicas. Algunos de ellos son:

The Original Farmers Market : disponible del 18 al 21 de junio.

: disponible del 18 al 21 de junio. Downey y Union Station : activas el 20 de junio y del 25 al 28 de junio respectivamente.

: activas el 20 de junio y del 25 al 28 de junio respectivamente. Hansen Dam Lake y Earvin “Magic” Johnson Park : operarán durante julio.

: operarán durante julio. Whittier Narrows y Venice Beach : recibirán a fanáticos en la etapa de cuartos de final.

: recibirán a fanáticos en la etapa de cuartos de final. Fairplex de Pomona, West Harbor y Burbank: concentrarán las transmisiones en las últimas fechas del torneo.

Fiestas comunitarias y el programa de GLAD: más opciones para el Mundial en Los Ángeles

De acuerdo con Telemundo 52, también está disponible el programa municipal “Kick It in the Park”, que habilitará más de 100 fiestas de acceso gratuito en centros recreativos de la ciudad. Las transmisiones se distribuirán en Sycamore Grove Park, MacArthur Park, Whitsett Fields Park, Lanark Recreation Center, Cheviot Hills Recreation Center y Westwood Recreation Center.

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Entre los parques autorizados se encuentran:

Zonas del Valle y Norte : Sheldon Arleta Park, Sylmar Recreation Center y Northridge Recreation Center.

: Sheldon Arleta Park, Sylmar Recreation Center y Northridge Recreation Center. Sectores del Sur y Centro : Jackie Tatum Harvard, South Park, Green Meadows y Seoul International Park.

: Jackie Tatum Harvard, South Park, Green Meadows y Seoul International Park. Áreas Costeras y del Este: Venice Beach Recreation Center, Stoner Recreation Center, Echo Park Lake, El Sereno y Wilmington Recreation Center, junto al Ken Malloy Harbor Regional Park.

En paralelo, la organización Greater Los Angeles Agency on Deafness, Inc. (GLAD, por sus siglas en inglés) habilitará su sede oficial para ofrecer reuniones comunitarias. El establecimiento, ubicado en el 2222 Laverna Ave., transmitirá partidos en fechas seleccionadas del 12 de junio al 2 de julio.

Las proyecciones especiales para mexicanos que habrá en Los Ángeles por el Mundial

La Plaza de Cultura y Artes de Los Ángeles será la sede oficial de Casa México Los Ángeles para los fanáticos mexicanos. El recinto cultural, situado en el 501 N Main St., gestionará el ingreso sin costo a través de un sistema de registro previo por internet.

Las pantallas del establecimiento transmitirán en vivo los tres primeros encuentros del equipo tricolor en la fase de grupos de la Copa del Mundo. La cartelera inicia el jueves 11 de junio con el partido de apertura frente a Sudáfrica.

Los hinchas mexicanos también podrán ver los partidos de su selección gratis en Los Ángeles Magnific

Asimismo, las siguientes citas corresponden al jueves 18 de junio ante Corea del Sur y al miércoles 24 de junio contra Chequia, ambos en horario vespertino.