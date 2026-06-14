Newsom protege a los migrantes durante el Mundial 2026: agentes de California no aplicarán leyes federales

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el lanzamiento de un plan estratégico para la seguridad de los migrantes. Se trata de un sistema de operaciones frente a los controles federales durante el desarrollo del Mundial 2026.

El plan de seguridad de migrantes anunciado por Newsom en California

El mandatario demócrata impedirá que se utilicen recursos estatales en trabajos de control migratorio. Según un comunicado oficial, los cuerpos policiales locales concentrarán sus tareas operativas en garantizar la seguridad del torneo deportivo internacional y la infraestructura vial y no en cuestiones relacionadas con el estatus de los espectadores.

El anuncio de Gavin Newsom sobre el operativo de seguridad para el Mundial 2026

Con esta medida,el gobierno de Newsom asegura que busca promover un entorno de inclusión y respeto hacia todos los asistentes de los partidos. “Los ojos del mundo estarán puestos en California, y estamos preparados”, enfatizó el líder estatal.

En ese sentido, las autoridades del Estado Dorado activaron un Centro de Operaciones para monitorear incidentes en tiempo real. Esta oficina de emergencias articulará los esfuerzos de asistencia sin interferir en cuestiones de estatus migratorio.

Cómo será el despliegue de agentes anunciado por Newsom para el Mundial 2026

El despliegue operativo en las ciudades sede implica un plan de contingencia conjunto entre agencias de transporte y seguridad pública. En ese marco, la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) ejecutará patrullajes especializados, operaciones aéreas y control de tráfico pesado.

Aunque la cooperación con agencias federales se limitará de manera estricta a la prevención de amenazas y ciberseguridad y no a cuestiones migratorias, las autoridades gubernamentales aclararon que estas medidas no evitarán los arrestos por delitos comunes.

Newsom anunció cómo funcionarán los controles en las cercanías del SoFi Stadium de Los Ángeles, que será sede de California durante el Mundial 2026 Jae C. Hong - AP

Sean Duryee, comisionado de la CHP, remarcó que la agencia tendrá un rol importante durante la organización de la Copa del Mundo y que se trabajará en coordinación con otras fuerzas estatales.

Por su parte, el personal del Departamento de Transportes mantendrá cuadrillas activas en los corredores viales clave de Los Ángeles y el Área de la Bahía. La estrategia busca mitigar los embotellamientos y garantizar traslados eficientes para los equipos y aficionados.

En esa misma línea, la recomendación de la directora de Caltrans, Dina El-Tawansy, fue consultar el QuickMap de la agencia para obtener información actualizada sobre el tráfico en tiempo real en la red de carreteras estatales.

El impacto que tendrá el plan de seguridad anunciado por Newsom en California

El plan de seguridad lanzado por Newsom tendrá un impacto directo en los aficionados extranjeros con visados vigentes que asistan a los estadios californianos durante el Mundial. El dictamen elimina el riesgo de revisiones aleatorias de documentación por parte de policías estatales en las inmediaciones de los recintos deportivos.

Gavin Newsom prometió no realizar controles ni operativos migratorios durante el Mundial 2026 en California X @GovPressOffice

Por su parte, los residentes del estado pertenecientes a comunidades de origen extranjero también contarán con garantías de movilidad urbana. El marco legal preservará su acceso a los servicios de salud pública y atención de emergencias, según indicó la administración Newsom.

Además, las víctimas de delitos de trata de personas recibirán soporte institucional integral independientemente de su estatus migratorio actual. La autoridad del Estado Dorado mantendrá los canales de contacto abiertos para reportar cualquier actividad ilícita.