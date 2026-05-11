Elecciones 2026 en California: las posiciones radicales de Pratt vs. Bass sobre el derecho al voto en Los Ángeles

Tras el cruce sobre la participación de extranjeros en las urnas, el panorama electoral de Los Ángeles, California, quedó polarizado este miércoles 6 de mayo. Los candidatos a la alcaldía expusieron posturas opuestas respecto al voto de residentes que no son ciudadanos estadounidenses de cara a las elecciones primarias del 2 de junio y las generales del 3 de noviembre de 2026. Mientras Spencer Pratt expresó su rechazo a la iniciativa, Karen Bass y la concejal Nithya Raman plantearon que primero deberían analizarse los detalles del proyecto antes de respaldarlo.

Karen Bass y Spencer Pratt chocan por el voto de no ciudadanos en Los Ángeles

Según la información de la cadena NBC News (a través de su señal local NBC4), la mandataria evitó una respuesta completa ante la consulta del moderador. Bass, quien lidera la ciudad desde 2022 y busca la reelección, sostuvo que “depende” de los detalles técnicos del proyecto.

La respuesta de los candidatos sobre el derecho al voto en Los Ángeles

Por su parte, Pratt —reconocido por sus participaciones en realities— aprovechó la instancia para rechazar de plano la medida, la cual calificó como un fracaso en materia de legalidad y respeto a las normas vigentes.

Qué dijo Karen Bass sobre residentes legales y voto municipal en California

Durante el cruce televisado desde el Centro Cultural Skirball, la alcaldesa defendió su posición. Asimismo, señaló que el término “no ciudadano” engloba a residentes que cumplen con la ley de forma estricta.

“Depende, no es una pregunta de sí o no. Si dices no ciudadanos, no significa que sean indocumentados. Pueden tener tarjetas de residencia, pueden estar aquí de forma legal”, afirmó Bass ante las cámaras de NBC.

La alcaldesa agregó que existen ciudades y juntas escolares en otros estados que ya permiten la participación de residentes permanentes en elecciones de carácter local. Sin embargo, esta postura generó una fuerte reacción en redes sociales, donde sectores conservadores acusan a la administración demócrata de un ataque a la soberanía del voto nacional.

La alcaldesa Karen Bass señaló que el término “no ciudadano” engloba a residentes que cumplen con la ley de forma estricta. (AP foto/Eric Thayer) Eric Thayer - FR171986 AP

En contraste, Spencer Pratt sostuvo que el acceso a las urnas es un derecho exclusivo de los ciudadanos estadounidenses, en línea con una plataforma que busca el favor de los votantes preocupados por la integridad del sistema electoral.

El antecedente de Nueva York que complica una ley similar en California

La jurisprudencia de la costa este influye en el debate en Los Ángeles. A pesar de que Bass sostuvo que la práctica ya existe en otras jurisdicciones, el marco jurídico vigente es limitado.

Según Hungarian Conservative, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York determinó que una ley parecida en esa ciudad era inconstitucional en marzo del año 2025.

Después de un extenso proceso legal, la justicia estatal bloqueó de manera definitiva dicha normativa, que pretendía otorgar el derecho a votar en elecciones municipales a aproximadamente 800.000 residentes legales no ciudadanos.

La ley federal prohíbe que individuos no ciudadanos participen en elecciones a nivel nacional. En 49 de los cincuenta estados, a excepción de Dakota del Norte, los votantes tienen que jurar su condición de ciudadanos estadounidenses cuando se registran oficialmente.

Spencer Pratt contenderá por la alcaldía de Los Ángeles, California @spencerpratt/Instagram

Como la constitución estatal vincula el derecho a votar con la adquisición de ciudadanía por parte de una persona, cualquier esfuerzo por introducir una medida semejante en California se enfrentará a dificultades jurídicas.

Es importante destacar que las elecciones primarias tendrán lugar en Los Ángeles el martes 2 de junio de 2026. Si ningún aspirante logra más del 50% de los votos, las dos personas que hayan recibido más sufragios irán a una segunda vuelta en la elección general el 3 de noviembre.