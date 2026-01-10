De la TV a la política: el famoso que anuncia su candidatura a la alcaldía de Los Ángeles en 2026

Spencer Pratt, conocido por su participación en el reality The Hills, anunció que se presentará como candidato para alcalde de Los Ángeles. La celebridad se mostró crítica ante la gestión de la actual mandataria, Karen Bass. El detonante de su llegada a la política fue el incendio Palisades, que azotó a California durante enero de 2025. Según su mirada, la gestión no ha sido buena.

Spencer Pratt, figura de The Hills, anunció su candidatura para alcalde de Los Ángeles

El nombre de Pratt saltó a la fama con el reality show de 2006. En aquel entonces, su relación con Heidi Montag volvió a la pareja sumamente popular.

Durante los años posteriores a la emisión del programa, Spencer se había mantenido en los titulares del mundo del espectáculo, pero no había incursionado en otras áreas. Tras casarse con Montag, volvió a ser noticia en 2010 cuando se conoció que iba a divorciarse de su esposa, según TMZ. Sin embargo, el matrimonio resistió la crisis, se sostuvo y actualmente tienen dos hijos.

Por eso, sorprendió el anuncio de la candidatura de Pratt, quien buscará convertirse en alcalde de Los Ángeles. Según su propio comentario en redes sociales, su interés en el ámbito político nació por la oposición a la actual jefa comunal desde el incendio Palisades.

It’s official. I’m running for Mayor of LA. I’ve waited a whole year for someone to step up and challenge Karen Bass, but I saw no fighters. Guess I’m gonna have to do this myself.



Let’s make LA camera ready again! #MayorPratt #PrattForMayor #SpencerPrattForMayor pic.twitter.com/akXG8Jd7H3 — Spencer Pratt (@spencerpratt) January 8, 2026

“Es oficial. Me postulo para alcalde de Los Ángeles. Llevo un año esperando a que alguien se presente y desafíe a Karen Bass, pero no he visto a nadie con la iniciativa. Supongo que tendré que hacerlo yo mismo“, publicó en X el miércoles por la noche.

Pratt acompañó el texto con un video de su discurso en el evento They Let Us Burn, donde lanzó públicamente su candidatura. A lo largo de su alocución, criticó a la alcaldesa y también a Gavin Newsom y sus medidas como gobernador de California.

El incendio Palisades: el detonante de la candidatura política de Spencer Pratt

They Let Us Burn fue un evento organizado a un año del incendio, según NBC Los Angeles. Allí fue donde Pratt brindó un discurso, entre aplausos de los presentes.

En enero del 2025, Pratt perdió la casa que compartía con Montag y sus hijos, Gunner y Ryker. En aquel entonces, la celebridad tomó varios videos de la destrucción de su vivienda en el fuego y los compartió en redes sociales.

Spencer Pratt perdió su casa durante el incendio Palisades que azotó a California en 2025 Backgrid/The Grosby Group

Este año, además de críticas a Bass, Newsom y otras autoridades, dijo que “la verdad” y “los hechos” que descubrió durante el último año “cambiaron la manera” en la que ve el mundo.

“El sistema en Los Ángeles no está sufriendo, está roto desde las bases. Es una máquina diseñada para proteger a los de arriba y sus amigos con los que intercambian favores”, expresó Pratt. Tras las críticas, el famoso confirmó que se postula y generó una ovación de los presentes.

Quiénes son los candidatos a alcalde de Los Ángeles

Las elecciones generales para alcalde en la ciudad de California se llevarán a cabo el 3 de noviembre de 2026, mientras que las primarias se celebrarán el 2 de junio. Según la recopilación de Ballotpedia, con la adición de Pratt los candidatos son: