La ley AB 1655 de California evita que la detención migratoria de un integrante del hogar reduzca de forma automática la ayuda económica de la familia en el programa CalWORKs. El gobernador Gavin Newsom la firmó el 29 de septiembre de 2026, pero a la fecha no está vigente: empezará a aplicarse el 1° de julio de 2027 o cuando el Departamento de Servicios Sociales informe que el sistema estatal puede aplicarla, lo que ocurra más tarde.

Ley AB 1655 y CalWORKs: qué cambia por una detención migratoria

El programa California Work Opportunity and Responsibility to Kids (CalWORKs, por sus siglas en inglés) entrega ayuda económica y servicios a familias de bajos ingresos con fondos federales, estatales y de los condados.

Antes, las reglas de ausencia temporal contemplaban casos como la hospitalización de un niño; ahora incluyen la detención en una instalación federal de inmigración.

Un niño u otro integrante de la unidad de asistencia detenido en esa instalación se considera temporalmente ausente del hogar durante toda la detención.

Newsom deja firmada una ley que protege a familias de California con un integrante en detención migratoria Facebook Governor Gavin Newsom

Requisitos de elegibilidad en CalWORKs para familias con un detenido

La familia mantiene la asistencia si los demás integrantes siguen cumpliendo los requisitos de elegibilidad.

La persona detenida debe ser elegible para CalWORKs por todos los demás criterios, más allá de su detención.

Si está detenida fuera de California, debe tener la intención de regresar al estado cuando la liberen.

Una declaración escrita y jurada del solicitante o beneficiario puede bastar para acreditar la detención.

Cuándo entra en vigor la AB 1655 en California

La regla depende de que el sistema estatal automatizado pueda calcular la asistencia con la nueva situación de los integrantes detenidos.

Hasta que se adopten reglamentos, el Departamento de Servicios Sociales puede implementarla mediante instrucciones escritas a los condados.

Newsom deja firmada una ley que protege a familias de California con un integrante en detención migratoria Marcio Jose Sanchez - Pool AP

Otras leyes del paquete migratorio que firmó Newsom

Según la oficina del gobernador, la AB 1655 integra un paquete de leyes sobre detención migratoria , transparencia del control migratorio, derechos civiles, registros públicos y servicios familiares.

, transparencia del control migratorio, derechos civiles, registros públicos y servicios familiares. El paquete suma un impuesto del 25% a los centros privados de detención y límites al uso de dispositivos portátiles de electrochoque por parte de las fuerzas de seguridad.

La oficina del gobernador sostiene que California no puede dictar la política migratoria federal, pero sí regular los programas administrados por el estado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.