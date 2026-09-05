La ley AB 2341 de California que impacta en quienes no hablan inglés y deben reportar una emergencia

California modificó las reglas sobre comunicaciones de emergencia dirigidas a personas con dominio limitado del inglés mediante la AB 2341. El proyecto, presentado por el asambleísta Mike Fong, fue convertido en ley por el gobernador Gavin Newsom el 31 de agosto y recibió el carácter de estatuto de urgencia, por lo que sus disposiciones comenzaron a aplicarse inmediatamente.

AB 2341 en California: cómo funciona el nuevo umbral del 5% para traducir emergencias

La normativa busca que durante una emergencia la información necesaria para proteger a la población llegue también a quienes tienen dificultades para comprender el inglés. Para ello, establece nuevas condiciones que determinan cuándo una agencia local debe incorporar otros idiomas a sus comunicaciones oficiales.

El objetivo principal es asegurar que los servicios de respuesta, como la policía y los bomberos, se comuniquen de manera oportuna y eficaz con todos los residentes durante desastres naturales o crisis Oficina del gobernador Gavin Newsom

El cambio alcanza a ciudades, condados y departamentos dependientes de estas jurisdicciones. Entre los servicios incluidos se encuentran la policía, los bomberos y los equipos de atención médica de emergencia cuando deben actuar frente a situaciones que requieren una respuesta inmediata.

Uno de los principales cambios introducidos por AB 2341 en California está relacionado con la forma de calcular qué idiomas deben incorporarse a las comunicaciones de emergencia. La legislación anterior utilizaba como referencia el total de habitantes de una jurisdicción y establecía un umbral del 5% para activar la obligación de traducir.

La AB 2341 mantiene ese requisito inicial, pero modifica esa referencia utilizada para determinar a qué idiomas debe traducirse la información.

La nueva norma modifica esa referencia. Ahora, las autoridades deberán:

Identificar cuántas personas de la jurisdicción hablan inglés por debajo del nivel considerado “muy bien”.

Determinar qué proporción de ese grupo corresponde a personas que utilizan un idioma específico y que tienen dificultades con el inglés.

Si ese idioma representa al menos el 5% del grupo con dominio limitado del inglés, queda comprendido en las obligaciones de traducción.

Para realizar el cálculo, las agencias deberán utilizar información de la American Community Survey (ACS) u otra fuente que pueda considerarse igualmente confiable. Además, tendrán que revisar sus datos demográficos cada cinco años para comprobar si las necesidades lingüísticas de la población han cambiado.

El propósito de la nueva ley de California es reformar la manera en que las agencias locales de emergencia deben comunicarse con las personas que no dominan el idioma inglés X: @LAPDHQ

AB 2341: qué calidad deben tener las traducciones durante una emergencia en California

La AB 2341 también establece condiciones sobre el contenido de las traducciones. La información destinada a quienes no dominan el inglés deberá mantener un nivel equivalente al material proporcionado en ese idioma en cuanto a integridad, oportunidad y utilidad para tomar medidas.

La disposición plantea que traducir un aviso no debe limitarse a reproducir parte del mensaje original. Las personas que reciban la información en otro idioma deben contar con los elementos necesarios para comprender qué ocurre y qué acciones deben adoptar frente a la emergencia.

La ley también recomienda recurrir, cuando sea posible, a integrantes de las propias comunidades que cuenten con conocimientos lingüísticos y culturales adecuados. La normativa señala como una opción prioritaria el trabajo de hablantes nativos que, además, tengan dominio fluido del inglés.

AB 2341: cómo controlará California a las agencias locales desde 2027

El seguimiento de la aplicación de la ley tendrá una instancia específica. Desde el 1° de enero de 2027, la Oficina de Innovación en Uso de la Tierra y Clima deberá realizar cada tres años encuestas sobre una muestra de agencias locales para determinar en qué medida cumplen con las nuevas disposiciones.

Los resultados de esas evaluaciones deberán ser enviados a la Legislatura de California. De esta manera, el Estado contará con información periódica sobre la implementación de las obligaciones lingüísticas en los servicios locales de emergencia.

El texto de la AB 2341 no establece multas determinadas ni sanciones económicas específicas para las agencias que incumplan. Sin embargo, los organismos estarán sujetos al mecanismo de evaluación y continuarán con las obligaciones que ya les corresponden bajo la Ley de Servicios de Emergencia de California.

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AB 2341: qué emergencias contempla la ley y qué pueden exigir ciudades y condados

La normativa define las situaciones en las que se aplican estas disposiciones. Una emergencia comprende circunstancias que requieren una intervención inmediata debido a la posibilidad de daños graves o de un número elevado de víctimas, incluidos desastres naturales y otras condiciones que representen una amenaza para las personas o sus propiedades.

Las nuevas reglas tampoco impiden que una ciudad o condado adopte requisitos de traducción más amplios. Las autoridades locales pueden establecer estándares adicionales si consideran necesario ofrecer información en más idiomas.