Nuevas reglas en California: qué dice la Ley AB 1777 sobre accidentes, infracciones y emergencias con vehículos autónomos

La Ley AB 1777 de California, junto con las disposiciones de implementación del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), establece un esquema de supervisión para los transportes autónomos que circulan o realizan pruebas en las calles y rutas del estado.

Qué establece la ley sobre vehículos autónomos en California

Uno de los cambios centrales está relacionado con las infracciones de tránsito cometidas mientras está activo el sistema de conducción autónoma. Los agentes pueden entregar al fabricante una citación o un aviso de incumplimiento de la normativa sobre vehículos autónomos.

Así son los autos autónomos que circulan por California

Según el texto legislativo, la empresa debe informar ese aviso al DMV dentro de las 72 horas posteriores a su recepción. El procedimiento no implica, por sí mismo, que la unidad sea considerada insegura y el fabricante conserva la posibilidad de impugnar la infracción.

La normativa también establece obligaciones vinculadas con la reconstrucción de los accidentes. Cada unidad autónoma debe disponer de un mecanismo independiente capaz de registrar los datos de sus sensores correspondientes a los 30 segundos anteriores a una colisión con una persona, otro transporte u objeto ubicado en la vía pública. La información debe conservarse durante tres años.

Qué deben hacer las empresas ante una emergencia

Los fabricantes que operen vehículos sin una persona dentro de la unidad deben implementar mecanismos específicos para facilitar la intervención de policías, bomberos y otros servicios de emergencia. Entre ellos se encuentra una línea telefónica gratuita disponible las 24 horas, que debe permitir que un operador humano responda en menos de 30 segundos.

Ese operador remoto debe conocer la situación del vehículo y poder detenerlo o desplazarlo según las instrucciones de las autoridades.

Además, cada unidad debe disponer de un sistema de comunicación de voz en ambos sentidos para que los equipos de emergencia que estén junto al transporte puedan comunicarse con el personal dentro del mismo plazo.

La regulación también contempla sistemas de anulación manual. Los departamentos policiales y de bomberos deben poder acceder a estos mecanismos para inmovilizar o mover un auto cuando una emergencia lo requiera. Los fabricantes tienen que proporcionar capacitación periódica sobre su funcionamiento.

Estas medidas establecen protocolos estrictos de seguridad que incluyen la obligatoriedad de líneas telefónicas de emergencia y sistemas de comunicación bidireccional Facebook Waymo

Geofencing: límites a los autos autónomos

El geofencing de emergencia permite establecer virtualmente una zona en la que los vehículos autónomos no pueden ingresar o deben dejar de circular. La medida puede activarse cuando una situación represente un riesgo para personas, bienes o las tareas de los equipos de emergencia.

Una vez recibida la instrucción electrónica, el fabricante dispone de un máximo de dos minutos para ordenar a sus unidades que eviten o abandonen el área delimitada. Si ya está dentro del perímetro, debe salir, mientras que el sistema de navegación debe impedir que otros transportes de la misma flota ingresen durante la vigencia de la restricción.

El incumplimiento puede derivar en restricciones sobre las operaciones o en la suspensión de los permisos correspondientes.

Las empresas, además, deben proporcionar a los organismos locales de emergencia la información técnica necesaria para utilizar este sistema dentro de los 30 días hábiles posteriores a una solicitud.

Las regulaciones buscan fortalecer la supervisión estatal y la rendición de cuentas de los fabricantes Facebook Waymo

Pruebas, camiones autónomos y nuevas condiciones de operación

El acceso a las distintas etapas de funcionamiento autónomo se plantea de manera progresiva. Primero se realizan pruebas con un conductor de seguridad preparado para intervenir y, posteriormente, pueden efectuarse ensayos sin una persona dentro del vehículo.

Las unidades livianas deben acumular al menos 50.000 millas (80.000 kilómetros) de pruebas, mientras que las pesadas deben alcanzar 500.000 millas (804.000 kilómetros). Además, tendrán que presentar documentación que respalde la seguridad del hardware, el software y la operación.

Las nuevas reglas también permiten las pruebas y el despliegue de camiones autónomos de carga pesada con un peso bruto de al menos 10.001 libras (4500 kilogramos).

Estos vehículos deben cumplir las normas comerciales estatales y federales y detenerse en las estaciones de pesaje de la Patrulla de Carreteras de California.