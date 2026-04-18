Qué significa la palabra “troca” y qué tanto se usa en el spanglish de EE.UU.

La palabra “troca” representa uno de los préstamos lingüísticos más populares del spanglish en Estados Unidos y proviene del inglés truck, que significa camión. Es uno de los anglicismos más usados entre millones de hispanohablantes en Estados Unidos.

Significado de “troca” y el impacto del spanglish en EE.UU.

El término troca surge como una voz de uso popular que adapta la fonética inglesa al sistema del español, y hace referencia a una camioneta.

Según BBC, esta palabra pertenece a una categoría de préstamos que el Instituto Cervantes de Harvard clasifica como subvariedades del español estadounidense generadas exclusivamente de modo oral.

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“El habla depende de la cultura que rodea a la persona, de la edad que tenía a su llegada a EE.UU. o si nació en EE.UU., de la concentración de hispanohablantes en su comunidad...“, dijo el profesor Phillip Carter, de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés).

La palabra troca es una de las expresiones visibles en el suroeste del país, en estados como California, Arizona, Nuevo México y Texas. En estas regiones predomina el español de México, el cual representa al 62% de la población hispana total en la nación.

La consolidación del spanglish como forma de habla en EE.UU.

El spanglish se consolida como el idioma híbrido de más rápido crecimiento en el mundo, según dijo en CNN Ilan Stavans, profesor de Amherst College. El experto señaló que esta forma de hablar tiene profundas raíces que se remontan al menos 150 años atrás, tras la Guerra México-Estados Unidos (1846-1848).

“Llegó para quedarse”, aseguró Stavans, quien, además, destacó que millones de personas en la nación norteamericana conversan regularmente utilizando estas estructuras combinadas.

Algunos expertos promueven la implementación del spanglish en escuelas Getty Images

En esa línea, Stavans indicó que, para 2050, podría haber más hispanohablantes en EE.UU. que en cualquier otro país del mundo. El experto estima que el idioma evolucione con cada nueva generación de inmigrantes que exploran su identidad en un entorno bilingüe.

Por otro lado, Susana Frescas, administradora de programas de instrucción, destacó que respetar estas formas de hablar les permite a los niños participar sin temor de más conversaciones. En su caso, ve a estas expresiones como una manera de vencer miedos de la sociedad.

En ese sentido, promovió una mayor inclusión de estas formas de habla. “Se trata solo de respetar y validar... es una forma más amable y gentil de enseñar”, aseguró Frescas sobre la integración del lenguaje comunitario en la escuela.

A su vez, el uso de herramientas digitales como TikTok permite que el mensaje de orgullo por el spanglish alcance a audiencias más grandes. José Medina, quien crea contenido en esa plataforma, califica a esta forma de hablar como su “idioma del corazón” y el de millones de estadounidenses. Para él, “hablar spanglish es un superpoder”.