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La ley en California es clara: la norma que protege a familiares de inmigrantes latinos detenidos

La AB 1655 evita que un arresto migratorio federal reduzca la ayuda de CalWORKs a un hogar; cuándo se aplica

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LA NACION
La ley AB 1655 prevé que la detención de un integrante no reduzca la asistencia económica de su familia
La ley AB 1655 prevé que la detención de un integrante no reduzca la asistencia económica de su familiaImagen generada con IA

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó en septiembre la ley AB 1655, impulsada por el asambleísta Isaac Bryan. La norma modifica las reglas del programa California Work Opportunity and Responsibility to Kids (CalWORKs) y su objetivo es que la detención de un integrante no reduzca de forma automática la asistencia económica de una familia.

Qué cambia para las familias migrantes con la AB 1655

  • Según el texto de la Legislatura de California, un niño u otro integrante de la unidad de asistencia detenido en una instalación federal de detención migratoria se considerará ausente del hogar mientras dure la detención.
  • La ley vigente ya trata como ausencia temporal la hospitalización de un niño. La modificación actual suma la detención migratoria.
  • CalWORKs entrega ayuda en efectivo y otros beneficios a familias de bajos ingresos, con fondos federales, estatales y de los condados.
Gavin Newsom anunció oficialmente la firma de un paquete de leyes que impone regulaciones al ICE y brinda protecciones a inmigrantes en California
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Requisitos para conservar la ayuda económica de CalWORKs

De acuerdo con la normativa, la unidad de asistencia va a recibir la ayuda si se cumplen estas condiciones:

  • Si la persona está detenida fuera de California, debe tener la intención de volver al estado cuando la liberen.
  • Sin tener en cuenta la detención, la persona debe ser elegible para CalWORKs por los demás criterios legales.
  • Una declaración escrita y jurada del solicitante o beneficiario basta para acreditar la detención.
Si la persona está detenida fuera de California, debe tener la intención de volver al estado cuando la liberen
Si la persona está detenida fuera de California, debe tener la intención de volver al estado cuando la liberenICE

Cuándo entra en vigor la AB 1655

  • La regla se aplica a partir del 1° de julio de 2027 o cuando el Departamento de Servicios Sociales avise a la Legislatura que el Sistema Automatizado de Bienestar Estatal puede hacer la automatización necesaria.
  • Hasta que se adopten reglamentos, el Departamento de Servicios Sociales podrá aplicar la norma mediante cartas dirigidas a todos los condados o instrucciones escritas similares. Tendrán la misma fuerza que un reglamento.
  • La ley dispone que no habrá asignación continua de fondos con base en la Sección 15200 del Código de Bienestar e Instituciones. Si la Comisión de Mandatos Estatales determina que hay costos obligatorios, se reembolsarán a los gobiernos locales.

Por qué se aprobó la medida para niños detenidos por ICE

  • La ley indica que la intención es proteger a las familias con un niño detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para que no pierdan parte de su subsidio básico.
  • Los legisladores señalan que una regla del programa obliga a reducir la parte de un niño en la ayuda familiar si es trasladado a una institución, salvo en ausencias temporales.
  • El texto cita el caso de Benjamin Guerrero-Cruz, estudiante de Reseda Charter High School. Agentes federales lo detuvieron mientras paseaba a su perro, y pasó más de tres meses en el centro de detención de Adelanto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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