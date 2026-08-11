La MTA ofrece US$600 a conductores de Los Ángeles para que usen el transporte público hasta septiembre 2026

La Autoridad de Transporte Metropolitano de Los Ángeles, California (Metro) lanzó una nueva edición del One Car Challenge, un programa que ofrece hasta 600 dólares a residentes del condado que acepten dejar uno de los vehículos de su hogar estacionado durante cinco semanas. La propuesta busca incentivar el uso de transporte público, bicicletas, caminatas y viajes compartidos como alternativas al automóvil.

Cómo funciona el desafío de Metro para dejar el auto en casa

De acuerdo con CBS News, el programa está dirigido a residentes del condado de Los Ángeles de 21 años o más y contempla la participación de unos 2000 hogares. Los inscritos deberán mantener uno de sus vehículos sin utilizar durante las cinco semanas que dura el desafío.

Durante ese período, podrán reemplazar los recorridos que normalmente realizarían en automóvil por distintas alternativas de movilidad. Entre ellas se encuentran:

Transporte público.

Bicicletas y bicicletas compartidas.

Caminatas.

Viajes compartidos.

La iniciativa busca comprobar si una recompensa económica puede ayudar a modificar los hábitos de desplazamiento y reducir el uso cotidiano del automóvil.

Los beneficios para los participantes del One Car Challenge

Los hogares que completen las condiciones establecidas durante las cinco semanas podrán acceder a más recompensas.

El programa contempla distintos incentivos vinculados con el cumplimiento del desafío. El monto máximo se alcanza cuando los participantes completan las etapas requeridas por Metro.

Para controlar el uso del vehículo, los participantes deberán utilizar la aplicación GoCarma y proporcionar información sobre el kilometraje del automóvil. El seguimiento incluye registros del odómetro al comienzo y durante el desarrollo de la iniciativa.

El sistema permitirá comparar los desplazamientos realizados durante el desafío y analizar si el incentivo produce cambios en la utilización del vehículo.

Los participantes deberán cumplir con las condiciones establecidas por Metro durante todo el período Threads @honolulunews

Qué requisitos deben cumplir los hogares de Los Ángeles

Los participantes deberán cumplir con las condiciones establecidas por Metro durante todo el período. El principal requisito consiste en mantener uno de los vehículos del hogar estacionado y utilizar otras opciones para los desplazamientos habituales.

El programa también contempla a hogares que tienen un solo automóvil, por lo que no es obligatorio contar con dos vehículos para participar. La propuesta busca que los residentes incorporen alternativas que puedan utilizar una vez terminado el período de tiempo.

Qué antecedente tiene el programa de Metro

El One Car Challenge tiene como antecedente una experiencia piloto realizada en Santa Monica en 2023, con alrededor de 300 participantes.

Durante aquella prueba, Metro analizó qué ocurría cuando los residentes recibían un incentivo para reducir el uso de uno de los vehículos de sus hogares y recurrían a otras formas de transporte.

La propuesta busca incentivar el uso de transporte público, bicicletas, caminatas y viajes compartidos como alternativas al automóvil. Freepik

Los resultados de esa experiencia sirvieron como base para ampliar el programa al condado de Los Ángeles y aumentar de manera considerable la cantidad de hogares participantes. Estos deberán registrar el kilometraje de sus vehículos mediante información y fotografías del odómetro.

El objetivo es comprobar que el automóvil seleccionado permanezca estacionado durante el período establecido y obtener datos sobre los cambios en los desplazamientos.

Con esa información, Metro podrá evaluar cuánto disminuye el uso de los vehículos y qué alternativas de transporte utilizan los participantes para cubrir sus recorridos habituales.