Antes del Mundial: la nueva tecnología con un tren automático para traslados desde el Aeropuerto de Los Ángeles

En 2019, inició la construcción del sistema de transporte automatizado que mejorará la movilidad en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX, por sus siglas en inglés). El 20 de abril, comenzaron sus primeras pruebas y se acerca a su etapa operativa antes del comienzo del Mundial de la FIFA 2026.

LAX inicia operaciones del sistema de transporte automatizado

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles inició las pruebas del transporte automatizado de pasajeros, que durarán alrededor de dos meses antes de transportar personas reales.

Los trenes mejorarán la movilidad en el aeropuerto Aeropuertos Mundiales de Los Ángeles

De acuerdo con Los Angeles Times, a partir de esta semana, los trenes vacíos circularán en el mismo horario que el aeropuerto tiene previsto establecer una vez que entren en operación. La intención es detectar cualquier tipo de problema, para prevenir averías o accidentes al momento en el cual transporte pasajeros.

Al respecto, Jake Adams, ejecutivo del aeropuerto, compartió con el medio citado que ya hubo un incidente cuando uno de los trenes que circulaba chocó contra otro en la zona de mantenimiento y almacenamiento. El funcionario enfatizó que fue leve, sin heridos ni daños relevantes.

En esta primera fase, el sistema operará 24 horas al día, los siete días de la semana durante 30 días. Posteriormente, se integrará con las instalaciones del aeropuerto, como los ascensores y las estaciones. En la última etapa de pruebas, se pedirá a algunos pasajeros que utilicen los trenes para contar con su opinión.

LAX listo para recibir a los viajeros por el Mundial, pero sin sistema automático

Aunque en septiembre 2025 John Ackerman, director ejecutivo de Aeropuertos Mundiales de Los Ángeles (LAWA, por sus siglas en inglés), manifestó a Los Angeles Times su esperanza de que el sistema de transporte automático estuviera listo a tiempo para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el plazo no se cumpliría.

El sistema no tiene una fecha oficial de apertura con atención directa a los viajeros. Sin embargo, Adams afirmó que la situación no le preocupa debido a que el aeropuerto de Los Ángeles presenta su mayor demanda de viajes durante el verano y esta es mayor al tráfico que esperan para el Mundial, por lo que no prevén retrasos.

Siete puntos para conocer el sistema automatizado de transporte de personas de LAX

De acuerdo con LAWA, el sistema automatizado de transporte proporcionará acceso a terminales, estacionamientos, el centro de alquiler de autos, el tren ligero y los sistemas de autobuses municipales.

Estos son algunos de los puntos más importantes del proyecto:

Es un tren eléctrico con una vía elevada de 3,6 kilómetros.

con una vía elevada de 3,6 kilómetros. Contará con seis estaciones . Tres dentro de la terminal central y tres fuera de ella.

. Tres dentro de la terminal central y tres fuera de ella. El sistema funcionará las 24 horas del día los siete días de la semana.

los siete días de la semana. Será gratuito para pasajeros que presenten su boleto de avión, empleados del aeropuerto y quienes recojan o dejen viajeros.

para pasajeros que presenten su boleto de avión, empleados del aeropuerto y quienes recojan o dejen viajeros. Durante las horas de mayor afluencia se tiene contemplada la operación de nueve trenes de cuatro vagones cada uno, con capacidad para 200 pasajeros y su equipaje.

de cuatro vagones cada uno, con capacidad para 200 pasajeros y su equipaje. Los trenes alcanzan una velocidad máxima de 75 kilómetros por hora , por lo que se prevé que harán un tiempo total de viaje de 10 minutos.

, por lo que se prevé que harán un tiempo total de viaje de 10 minutos. Estiman que 30 millones de pasajeros utilizarán este transporte cada año.

El tren realiza un recorrido de 3,6 kilómetros

El transporte automatizado de LAX debió inaugurarse en 2023

Si bien comenzaron las primeras pruebas, el proyecto lleva años de retraso. La construcción comenzó en 2019 y se tenía prevista su inauguración en 2023. No obstante, recordó ABC, se ha retrasado en varias ocasiones por problemas técnicos y disputas entre LAWA y la empresa contratista, LAX Integrated Express Solutions.