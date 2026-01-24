Siete estaciones: así será el recorrido del nuevo metro que conectará Los Ángeles con el valle de San Fernando

Los directivos del metro del condado de Los Ángeles dieron un paso clave el 22 de enero de 2026 al aprobar el recorrido del nuevo sistema del Corredor Sepulveda. Esta obra definió un trazado ferroviario subterráneo que unirá el valle de San Fernando con el Westside, con tiempos de viaje que podrían ser menores a 18 minutos de punta a punta.

Los detalles de la conexión en metro entre Los Ángeles y San Fernando

La obra busca resolver las demoras que genera la barrera natural de las montañas de Santa Mónica y ofrecer una opción rápida para quienes se desplazan entre el valle de San Fernando y el oeste de la ciudad. La alternativa seleccionada surgió tras el análisis de cinco opciones evaluadas en el proceso ambiental, según señaló la junta Directiva del Metro de Los Ángeles en un comunicado.

La alternativa elegida fue la número 5, tras evaluar cinco opciones ambientales Metro Los Angeles

La Alternativa 5, que fue la elegida, establece un recorrido de 13,8 millas (22,2 kilómetros). El esquema incluye siete estaciones y un único punto aéreo en la estación Metrolink de Van Nuys, ubicada en el extremo norte del sistema. Desde allí, el corredor se integrará con la red existente y facilitará el acceso desde el valle.

A partir de Van Nuys, el recorrido sumará estaciones en Sherman Way, en la Línea G de metro y en Ventura Boulevard.

Luego, el trazado avanzará hacia el sur. En ese tramo, alcanzará el área del Westside y llegará hasta la estación Expo/Sepulveda de la Línea E. Allí, el proyecto prevé enlaces con la Línea D en Westwood. A su vez, tendrá paradas en Wilshire Boulevard, Santa Monica Boulevard y en la Gateway Plaza de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés).

La rapidez del nuevo recorrido en el metro de Los Ángeles

Según la planificación oficial, el viaje entre Van Nuys y Westwood demandará alrededor de diez minutos. Ese lapso contrasta con los traslados en auto por el Sepulveda Pass, uno de los corredores más congestionados de todo Estados Unidos.

Van Nuys será el único punto aéreo y el extremo norte del sistema Tripadvisor

Al anunciar la aprobación inicial del proyecto, el presidente del Metro Board, Fernando Dutra, señaló que la conexión directa permitirá llegar “más rápido que nunca” a empleos, centros educativos, aeropuertos y espacios de entretenimiento, además de reducir los tiempos de viaje y la contaminación del aire.

Por su parte, la directora ejecutiva de Metro, Stephanie Wiggins, definió la decisión como “un momento histórico” y afirmó que la iniciativa redefinirá la forma en que millones de personas se desplazan por Los Ángeles.

¿Cómo se definió el nuevo recorrido del metro entre Los Ángeles y San Fernando?

La definición del trazado se apoyó en el Informe de Impacto Ambiental preliminar difundido durante el verano boreal de 2025.

En ese proceso, se recibieron más de 8000 comentarios de la comunidad y de distintos actores involucrados. A partir de esa evaluación técnica y de los aportes recibidos, el personal técnico propuso la alternativa conocida como Modified Alternative 5.

El corredor se integrará con líneas existentes para facilitar conexiones clave Tripadvisor

Con el recorrido aprobado de manera preliminar, el proyecto del Corredor Sepulveda avanzará ahora hacia instancias de refinamiento del diseño y continuidad del proceso ambiental, con nuevas oportunidades de participación pública.

En un comunicado anterior, las autoridades informaron que el costo preliminar de la Alternativa 5 del Corredor Sepulveda fue estimado en 24.200 millones de dólares, cuando se realizaron las primeras cotizaciones en 2023.

Metro indicó que ese monto será actualizado para reflejar las modificaciones introducidas en la opción finalmente recomendada. El organismo también advirtió que el financiamiento del proyecto requerirá recursos adicionales a los previstos en la iniciativa Measure M, con aportes federales y estatales.