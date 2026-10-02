Newsom la firmó: la ley AB 2185 que impulsa California para viviendas asequibles multifamiliares
Antes del 1° de julio de 2027, las agencias estatales deberán revisar y modificar sus pautas de financiamiento
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Una nueva ley de California firmada por Gavin Newsom modifica la manera en que los programas estatales de vivienda asequible podrán abordar la construcción de unidades prefabricadas. La medida busca que este tipo de proyectos pueda acceder con mayor claridad al financiamiento público y que los organismos encargados de administrar esos recursos adapten sus reglas a las necesidades de este sistema.
Qué cambia en California con la nueva ley AB 2185
El gobernador Newsom firmó el 29 de septiembre un paquete de distintas leyes que incluye la AB 2185, una norma presentada por la asambleísta Sharon Quirk-Silva.
La legislación agrega la Sección 50158 al Código de Salud y Seguridad de California y establece obligaciones para distintos organismos estatales que administran programas destinados a financiar viviendas multifamiliares asequibles.
Según el texto de la ley, el eje central es facilitar la producción y utilización de viviendas prefabricadas, al tiempo que se busca adaptar los mecanismos de financiamiento a los costos iniciales que requiere este modelo.
Los principales puntos de la iniciativa son:
- Facilitar la producción y utilización de viviendas prefabricadas dentro de programas de vivienda asequible multifamiliar.
- Revisar y modificar, cuando sea necesario, las reglas y regulaciones de los programas estatales.
- Aclarar que los proyectos de viviendas prefabricadas pueden ser un uso permitido de los fondos.
- Habilitar depósitos anticipados para cubrir costos de materiales y producción en fábrica.
- Permitir que las agencias exijan garantías financieras para proteger los fondos públicos en determinadas circunstancias.
- Aplicar estos cambios a una serie de programas estatales destinados a viviendas de bajos ingresos, trabajadores agrícolas, veteranos y desarrollos multifamiliares.
Newsom impulsa las viviendas asequibles multifamiliares en California
El anuncio oficial de la firma de la AB 2185 se produjo dentro de un paquete más amplio de medidas sobre vivienda y personas sin hogar. Según el comunicado del gobierno de Newsom, la legislación busca acelerar la construcción, reducir trabas administrativas, ampliar las opciones habitacionales y atender diferentes aspectos vinculados con la vivienda asequible.
Dentro de ese conjunto, la administración estatal ubicó la construcción en fábrica como una de las áreas en las que California pretende modificar sus procedimientos.
El paquete también contempla reglas uniformes para determinados tipos de estructuras prefabricadas, cambios en las inspecciones y límites a determinadas tasas locales de permisos e inspecciones.
En el caso específico de la AB 2185, el foco está puesto en el financiamiento. La ley parte de una particularidad de este sistema de construcción: algunos costos deben afrontarse antes de que el proyecto llegue a las etapas tradicionales de construcción en el terreno.
Por eso, el texto incorpora mecanismos para que los programas estatales puedan contemplar pagos iniciales vinculados con materiales y producción.
California deberá adaptar sus programas de vivienda antes de julio de 2027
La AB 2185 establece una fecha concreta para que los organismos involucrados realicen las modificaciones: el 1° de julio de 2027. Para entonces, cada agencia deberá haber revisado sus pautas y regulaciones y realizado los cambios necesarios para favorecer el uso de viviendas prefabricadas.
La norma identifica cinco organismos que quedan comprendidos dentro de la definición de “agencia”:
- California Debt Limit Allocation Committee
- California Housing and Homelessness Agency
- California Housing Finance Agency
- California Tax Credit Allocation Committee
- Housing Development and Finance Committee
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