La reacción de Trump por la victoria parcial de Steve Hilton en las elecciones de California: “Nunca visto”
El candidato republicano prevé concluir el control demócrata del estado en caso de triunfar en los comicios del 3 de noviembre; qué dijo el presidente de EE.UU. en redes
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Steve Hilton mantiene el liderazgo en las elecciones primarias por la gobernación de California, con el 54% de los votos escrutados. A casi 24 horas del inicio del conteo, el presidente Donald Trump felicitó al republicano en redes sociales y lo calificó como un “ganador tenaz”.
Qué dijo Donald Trump tras los resultados parciales de las elecciones primarias en California
El presidente celebró la noticia a través de su cuenta de Truth Social. Allí, remarcó que el triunfo de Hilton en los comicios de cara al 3 de noviembre “transformaría a California”.
“Felicitaciones a Steve Hilton por haber obtenido el primer lugar anoche en las elecciones a gobernador de California. Si los californianos son inteligentes, y sé que lo son, elegirán a Steve para la mansión del gobernador y verán cómo su estado mejora a un ritmo probablemente nunca antes visto”, señaló poco después de las elecciones.
Trump respaldó al republicano desde el 6 de abril, cuando aseguró que el empresario sería un “gran gobernador” que podría cambiar las políticas implementadas por Gavin Newsom.
“Conozco y respeto a Steve Hilton, candidato a gobernador de California, desde hace muchos años. Es un hombre íntegro que ha visto cómo este gran estado se ha ido al garete”, señaló en otra publicación de su red social.
En agosto del año pasado, Hilton aseguró tener una buena relación con el presidente y subrayó que buscaría defender al Estado Dorado con el respaldo del gobierno federal. “Creo que Trump va a tener una alineación en California con sus prioridades políticas”, dijo el empresario en una entrevista con Politico.
Cómo fueron las elecciones primarias en California
- Steve Hilton, candidato republicano respaldado por Trump, lidera con el 27,8% de los votos con el 56% escrutado.
- El demócrata Xavier Becerra lo sigue de cerca con el 25,4%, a menos de tres puntos de diferencia.
- Ambos avanzarían a la elección general de noviembre si mantienen sus posiciones, ya que California usa un sistema de primarias de dos candidatos.
Las urnas y centros de votación abrieron a las 7 hs en todo el estado y cerraron a las 20 hs del 2 de junio. Cualquier votante que se encontrara en la fila durante el horario de cierre tenía el derecho legal de emitir su voto.
Al 3 de abril, había 23,1 millones de votantes registrados en California, incluyendo unos 10,4 millones de demócratas, 5,8 millones republicanos y 5,3 millones que no estaban registrados en ningún partido, según consignó PBS.
Durante la jornada, el presidente Trump y el vicepresidente JD Vance animaron a los republicanos a votar por Hilton.
“California, vota hoy por Steve Hilton para gobernador. Él trabajará conmigo y con el Gobierno Federal. Los fondos fluirán porque confío en él (a diferencia de los demás), y haremos que California vuelva a ser grande. Steve Hilton nunca te defraudará”, pedía Trump desde su cuenta de Truth Social.
“¡Mucha suerte hoy a mi amigo Steve Hilton, que se postula para gobernador de California! Es un buen tipo y animo a todos a que salgan a apoyarlo. California es un estado precioso, ¡solo necesita un mejor liderazgo político!“, decía el vicepresidente en su cuenta de X.
Newsom, por su parte, solicitaba a los californianos ejercer su derecho al voto. “En California protegemos las elecciones libres y justas”, afirmaba en sus redes sociales.
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