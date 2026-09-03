La ley es clara: ¿se paga doble la jornada por el Labor Day este 7 de septiembre en Estados Unidos?

Los residentes en Estados Unidos celebran un nuevo feriado el próximo 7 de septiembre por el Labor Day. Una persona recibe un pago doble por el festivo en función del sector o las políticas específicas de la empresa.

¿Se paga doble la jornada por el Labor Day en EE.UU.?

El abono extra por trabajar el 7 de septiembre depende de si la persona trabaja en el sector público o privado, así como de las leyes locales y las políticas de la empresa donde trabaja, según explicó la Oficina de Gestión de Recursos Humanos en Estados Unidos.

Los trabajadores públicos en EE.UU. tienen derecho a recibir su pago básico más un abono extra durante los feriados Imagen ilustrativa generada con IA

En el caso de los empleados federales elegibles (como los de la Escala General, el Sistema de Salarios Federales y el personal extranjero), sí tienen derecho a recibir un pago doble si trabajan durante sus horas de servicio programadas (que no se consideren horas extras) en el festivo.

Si el trabajador ejerce un horario comprimido y el feriado coincide con su jornada regular de nueve o diez horas, tiene derecho a recibir el abono extra ese día.

Los empleados privados y el pago extra durante Labor Day

Para los trabajadores del sector privado, la ley federal de Estados Unidos no exige pago doble por trabajar en feriados como Labor Day, Juneteenth o el Día de la Independencia.

En ese contexto, la normativa estipula que los empleados no exentos reciben la tarifa regular por trabajar un festivo, a menos que la persona supere las 40 horas de trabajo en esa semana laboral, lo cual activaría el pago de horas extras.

Hay algunos estados donde los empleadores están obligados a pagar una prima. Por ejemplo, en Rhode Island, se exige que los empleados no exentos reciban 1.5 veces su tarifa de pago (tiempo y medio, no doble) por trabajar en festivos como el Labor Day, según ADP.

Cómo calcular el pago extra en Estados Unidos

Según el DOL, la tarifa extra debe ser 1.5 veces más que el salario regular que percibe el trabajador. El monto se puede calcular de dos formas: