Las 14 medidas que California vota en noviembre 2026: impuesto a multimillonarios, voter ID y vivienda asequible

California ya tiene definida su boleta para la elección general del 3 de noviembre de 2026; ese día, los votantes decidirán sobre 14 medidas estatales. Entre las propuestas figuran un gravamen a grandes fortunas, un bono de 11.250 millones de dólares para vivienda asequible y nuevos requisitos de identificación electoral.

Qué votará California en la elección del 3 de noviembre

Según un reporte de CalMatters, la boleta estatal incluye iniciativas sobre ambiente, impuestos, elecciones, vivienda y atención médica. Durante meses, los grupos que impulsaron las propuestas financiaron campañas publicitarias y recolección de firmas para llegar a la elección general.

Varias iniciativas llegaron a la elección tras campañas de firmas, acuerdos políticos y retiros de propuestas rivales Fotomontaje realizado con IA

El listado final se cerró después de varios acuerdos. Uber y los abogados litigantes retiraron medidas rivales tras un pacto con legisladores estatales, mientras que sindicatos del sector salud y la Asociación de Hospitales de California aceptaron retirar dos planteos que buscaban limitar el salario de ejecutivos hospitalarios y restringir gastos de sindicatos sanitarios.

Las propuestas fiscales y de gasto público que se votarán en California

El bloque tributario reúne cinco iniciativas. Algunas buscan crear o sostener cargas fiscales, mientras que otras apuntan a limitar nuevos impuestos o modificar el uso de la recaudación.

Impuesto a multimillonarios : aplicaría un gravamen único del 5% sobre los activos de unos 200 empresarios de California. El pago se realizaría durante cinco años. El 90% de la recaudación financiaría atención médica para personas de bajos ingresos y el 10% iría a programas de educación y asistencia alimentaria.

: aplicaría un gravamen único del 5% sobre los activos de unos 200 empresarios de California. El pago se realizaría durante cinco años. El 90% de la recaudación financiaría atención médica para personas de bajos ingresos y el 10% iría a programas de educación y asistencia alimentaria. Auditoría del gasto de nuevos tributos : exigiría revisiones estatales sobre los programas financiados con nuevas cargas fiscales. También incorporaría esos ingresos al límite de gasto estatal, que obliga a devolver excedentes a los contribuyentes o destinarlos a educación.

: exigiría revisiones estatales sobre los programas financiados con nuevas cargas fiscales. También incorporaría esos ingresos al límite de gasto estatal, que obliga a devolver excedentes a los contribuyentes o destinarlos a educación. Prohibición de nuevos impuestos sobre propiedad personal y cargas retroactivas : impediría nuevos gravámenes sobre bienes personales y tributos retroactivos. Apunta a neutralizar el impuesto a multimillonarios. Si ambas medidas fueran aprobadas, se impondrá la que reúna más votos.

sobre : impediría nuevos gravámenes sobre bienes personales y tributos retroactivos. Apunta a neutralizar el impuesto a multimillonarios. Si ambas medidas fueran aprobadas, se impondrá la que reúna más votos. Impuesto permanente a altos ingresos : busca volver permanente un impuesto temporal, de hasta el 12%, aprobado por los votantes en 2012. La carga alcanza a hogares con ingresos superiores a US$721.000 para parejas y a US$360.000 en personas individuales. Genera entre US$5.000 millones y US$15.000 millones por año para escuelas K-12 y colegios comunitarios. Su vencimiento está previsto para 2031.

: busca volver permanente un impuesto temporal, de hasta el 12%, aprobado por los votantes en 2012. La carga alcanza a hogares con ingresos superiores a US$721.000 para parejas y a US$360.000 en personas individuales. Genera entre US$5.000 millones y US$15.000 millones por año para escuelas K-12 y colegios comunitarios. Su vencimiento está previsto para 2031. Mayor umbral para impuestos especiales locales: elevaría el requisito de aprobación para iniciativas ciudadanas de impuestos especiales locales. El umbral pasaría de mayoría simple a dos tercios, lo que haría más difícil imponer o aumentar tributos.

La boleta incluye proyectos sobre impuestos, vivienda, salud, ambiente y reglas electorales Fotomontaje realizado con IA

Las iniciativas electorales que apuntan a vivienda y fondos estatales en California

La boleta también reúne medidas sobre financiamiento habitacional, créditos para compradores y administración de reservas públicas. Los proyectos incluyen deuda estatal, préstamos hipotecarios y cambios en el fondo de emergencia:

Bono para vivienda asequible : autorizaría al estado a tomar deuda por un récord de US$11.250 millones. Del total, US$10.000 millones se destinarían a comprar, construir, rehabilitar y preservar hogares asequibles. Otros US$1.250 millones ayudarían a veteranos a adquirir propiedades.

: autorizaría al estado a tomar deuda por un récord de US$11.250 millones. Del total, US$10.000 millones se destinarían a comprar, construir, rehabilitar y preservar hogares asequibles. Otros US$1.250 millones ayudarían a veteranos a adquirir propiedades. Programa de préstamos hipotecarios por US$25.000 millones : crearía un plan para compradores con ingresos inferiores al 200% del ingreso medio del área. Ofrecería hipotecas de tasa fija por hasta el 17% del precio de compra en propiedades de menos de US$1,5 millones. Los beneficiarios deberían aportar al menos el 3% del pago inicial.

: crearía un plan para compradores con ingresos inferiores al 200% del ingreso medio del área. Ofrecería hipotecas de tasa fija por hasta el 17% del precio de compra en propiedades de menos de US$1,5 millones. Los beneficiarios deberían aportar al menos el 3% del pago inicial. Fondo de emergencia estatal: la enmienda constitucional permitiría depositar cada año hasta el 20% de los ingresos tributarios del fondo general en el fondo de emergencia, en lugar del límite actual del 10%. Además, habilitaría el uso de parte de la recaudación para pagar la deuda federal del seguro de desempleo, que asciende a US$20.000 millones.

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Ambiente, elecciones y campañas pueden tener cambios en California

Otro grupo de proyectos apunta a modificar reglas sobre revisión ambiental, identificación electoral, financiamiento político y revocatorias. Cada iniciativa plantea cambios en procedimientos estatales o locales.

Revisión ambiental acelerada : modificaría la Ley de Calidad Ambiental. El proyecto fijaría plazos para evaluaciones de la mayoría de las obras de vivienda, transporte, agua, salud y energía limpia. También limitaría la capacidad de los tribunales para detener o demorar desarrollos.

: modificaría la Ley de Calidad Ambiental. El proyecto fijaría plazos para evaluaciones de la mayoría de las obras de vivienda, transporte, agua, salud y energía limpia. También limitaría la capacidad de los tribunales para detener o demorar desarrollos. Voter ID : pediría una identificación emitida por el gobierno al votar en persona. Para el sufragio por correo, pediría los últimos cuatro dígitos del número de identificación. Además, los votantes deberían declarar, bajo pena de perjurio, que son ciudadanos estadounidenses.

: pediría una identificación emitida por el gobierno al votar en persona. Para el sufragio por correo, pediría los últimos cuatro dígitos del número de identificación. Además, los votantes deberían declarar, bajo pena de perjurio, que son ciudadanos estadounidenses. Financiamiento público de campañas : permitiría a los gobiernos crear sistemas para candidatos estatales y locales. Ese mecanismo está prohibido en el estado desde 1988.

: permitiría a los gobiernos crear sistemas para candidatos estatales y locales. Ese mecanismo está prohibido en el estado desde 1988. Reforma de elecciones revocatorias: eliminaría la elección inmediata de un sucesor después de una destitución, como ocurrió cuando Arnold Schwarzenegger reemplazó al gobernador revocado Gray Davis. En ese escenario, el cargo quedaría vacante hasta una elección separada. La medida también posibilitaría que el funcionario removido volviera a competir por el mismo puesto.

Los proyectos de salud completan la boleta de California

Las últimas dos iniciativas se enfocan en centros de salud e investigación inmunológica. Estas son: