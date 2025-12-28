A partir de 2026 en California: las leyes que cambian el salario, las propinas y los derechos laborales
Un conjunto amplio de normas modificarán no solo la relación entre empleados y empleadores, sino también el vínculo con el Estado
- 6 minutos de lectura'
Desde 2026, California activará un paquete de leyes laborales con impactos en salarios, propinas, licencias, organización sindical y obligaciones de los empleadores. Casi todas entran en vigor el 1° de enero de 2026.
Leyes laborales en California en 2026
Las leyes que entrarán en vigor en 2026 redefinen aspectos centrales de la relación entre empleadores y empleados, desde cláusulas contractuales hasta descansos y licencias vinculadas a situaciones personales delicadas.
- La AB 692 prohibirá desde el 1° de enero de 2026 los denominados contratos “stay or pay”, que imponían multas, cargos o deudas si el vínculo laboral terminaba. A partir de esta norma, resultará ilegal exigir pagos o autorizar mecanismos de cobro al finalizar una relación de trabajo.
Además, la ley habilita acciones privadas con un piso de daños mínimos de US$5000 por trabajador, junto con medidas judiciales y el pago de honorarios legales.
- En el sector del transporte y la construcción, la SB 809 establece la obligación de reembolsar a los empleados por el uso, mantenimiento y depreciación de camiones, tractores, remolques u otros vehículos comerciales de su propiedad utilizados para tareas laborales. La medida busca corregir una práctica extendida que trasladaba costos operativos a los trabajadores.
- La AB 406 ampliará de manera significativa los motivos para acceder a licencias pagas y no pagas. Desde 2026, los empleados podrán utilizar días por enfermedad y ciertos permisos sin goce de sueldo cuando ellos o familiares cubiertos sean víctimas de delitos y deban asistir a audiencias judiciales, incluidas instancias de fianza, liberación, declaraciones de culpabilidad o sentencias.
Otras normas ajustarán reglas sobre pausas y descansos. La SB 693 extenderá a las corporaciones de agua las excepciones existentes en convenios colectivos que permitían modificar los períodos de comida, equiparándolas a empresas eléctricas y de gas. En tanto, la AB 751 volverá permanente la exención de los descansos para empleados con funciones sensibles a la seguridad en instalaciones petroleras y refinerías, eliminando la fecha de vencimiento que regía hasta enero de 2026.
Registros, notificaciones y cumplimiento de la ley en California
Otra batería de cambios se centró en el control, la transparencia y la posibilidad de reclamar derechos ante el Estado.
La SB 477 ampliará los supuestos para suspender el plazo de prescripción en demandas civiles bajo la Ley de Empleo y Vivienda Justa de California, cuando una persona apele decisiones o celebre acuerdos con el Departamento de Derechos Civiles. Esta modificación otorgará un margen temporal más amplio para iniciar acciones judiciales.
- La SB 355 impondrá nuevas obligaciones a empleadores condenados a pagar sumas a trabajadores o al Estado. Dentro de los 60 días posteriores a una sentencia firme, deberán demostrar ante el Comisionado Laboral que el fallo fue cumplido, que se constituyó una garantía o que existió un acuerdo de pago en cuotas vigente. La norma también incorporará protecciones para denunciantes vinculadas a la seguridad en inteligencia artificial.
- En materia de documentación interna, la SB 513 ordenará que los registros de capacitación incluyan datos detallados como el nombre del trabajador, el proveedor del curso, la duración, las fechas, las competencias adquiridas y las certificaciones obtenidas. A su vez, la AB 963 reforzará las exigencias de archivo en obras públicas, y obligará a desarrolladores y propietarios a facilitar información a las autoridades laborales y a fondos fiduciarios, bajo apercibimiento de sanciones.
- La SB 617 ampliará el contenido obligatorio de los avisos WARN en casos de despidos masivos o cierres. Desde 2026, los empleadores deberán informar si coordinarán servicios para los trabajadores afectados a través de juntas locales de empleo u otras entidades, e incluirán datos de contacto y una descripción de las prestaciones disponibles.
- La SB 294, conocida como “Know Your Rights Act”, exigirá desde febrero de 2026 la exhibición de cartelería oficial y la entrega de avisos escritos sobre derechos laborales clave, como la correcta clasificación de contratistas independientes, la prevención de enfermedades por calor, la compensación laboral, las licencias pagas y las protecciones frente a prácticas migratorias injustas. Además, impondrá la obligación de notificar al contacto de emergencia si un empleado es detenido o arrestado en su lugar de trabajo.
Salarios, propinas y equidad salarial en California
El salario mínimo estatal aumentará a US$16,90 por hora para todos los empleados, como parte de un esquema de actualización anual vinculado al índice de precios al consumidor. La normativa establecerá que algunos sectores, como comida rápida y salud, y diversas ciudades y condados, aún fijarán pisos salariales más altos.
La SB 464 fortalecerá los reportes de datos salariales con el objetivo de reducir las brechas de ingresos. Desde enero de 2026, las sanciones se volverán obligatorias a pedido del Departamento de Derechos Civiles, se incorporarán nuevas categorías laborales y se exigirá que la información demográfica se almacene por separado de los legajos del personal. Para ese año, el plazo de presentación quedará fijado en mayo.
Otras leyes apuntarán al cobro efectivo de salarios adeudados. La AB 774 ajustará los procedimientos de embargos y retenciones, mientras que la SB 648 autorizará al Comisionado Laboral a investigar y sancionar la apropiación indebida de propinas, incluso mediante demandas civiles.
La SB 642 introducirá cambios en la Ley de Igualdad Salarial, redefinirá conceptos como escala salarial, sexo y remuneración, y precisará qué situaciones constituirán violaciones. En paralelo, la SB 261 ordenará publicar en un sitio oficial los laudos impagos contra empleadores y establecerá multas equivalentes al triple del monto si la deuda permanece impaga durante más de 180 días.
Organización sindical y acción colectiva en California
- La AB 288 habilitará a la Junta de Relaciones Laborales del Sector Público de California a intervenir en conflictos del ámbito privado cuando la autoridad federal no actúe.
- La AB 1340 creará un marco específico para choferes de plataformas digitales, y les reconocerá el derecho a sindicalizarse y negociar colectivamente, más allá de su estatus como contratistas independientes.
- En tanto, la AB 1514 ajustará exenciones para manicuristas y pescadores comerciales, y modificará fechas y condiciones de aplicación.