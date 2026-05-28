“Esta es su advertencia”: Newsom firma ley de protección electoral a días de las primarias en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó este miércoles el Senate Bill 73 (SB 73), una ley que prohíbe que agentes policiales (incluidos federales) accedan, interrumpan o incauten registros de votantes y tecnología electoral certificada sin una orden judicial o una investigación activa sobre violaciones específicas de la ley electoral del estado. La norma, impulsada por los senadores estatales Cervantes y Umberg, entró en vigor de manera inmediata y llega a días de las primarias estatales del 2 de junio.

Qué prohíbe la SB 73 y qué consecuencias tiene

La ley establece dos restricciones principales:

Por un lado, prohíbe a cualquier persona facilitar acceso no autorizado, modificar o incautar registros de votantes o equipos de votación certificados a agentes de las fuerzas del orden sin la documentación judicial correspondiente.

de votantes o equipos de votación certificados a agentes de las fuerzas del orden sin la documentación judicial correspondiente. Por otro, limita a los agentes de paz a interferir con la administración electoral o interrumpir el trabajo de los funcionarios electorales, salvo en emergencias urgentes de seguridad pública.

Las sanciones son penales: quienes violen la norma enfrentan multas y penas de hasta tres años de prisión.

Al anunciar la firma, Newsom fue directo en la red social X: “A quienes estén considerando hacer el trabajo sucio de la administración Trump intimidando a los votantes de California: esta es su advertencia. Multas penales. Hasta tres años de prisión” Facebook Governor Gavin Newsom/The White House

El caso que disparó la ley y el contexto político detrás de ella

El detonante fue la incautación de más de 650.000 boletas por parte del sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, durante la elección especial de la Proposición 50 del otoño pasado. La investigación fue frenada mediante recursos legales presentados por el fiscal general Rob Bonta, de acuerdo con CalMatters. Ese episodio volvió urgente la necesidad de una cobertura legal explícita para situaciones similares.

La respuesta de Newsom sobre a quién apoya como próximo gobernador de California

La norma también apunta a un caso concreto en el condado de Shasta: Clint Curtis, designado registrador electoral en 2024 sin experiencia previa en administración electoral. La SB 73 autoriza al fiscal general y al secretario de Estado de California a anular la autoridad de un funcionario electoral del condado en circunstancias específicas, como permitir personal armado en las inmediaciones de centros de votación.

Qué implica la ley para quienes participan en las elecciones del 2 de junio

Para los votantes registrados en California, la ley ofrece una garantía adicional: sus datos electorales y sus boletas no pueden ser objeto de una incautación policial sin respaldo judicial, ni siquiera por parte de agentes federales.

Para los trabajadores electorales, la norma refuerza su protección frente a cualquier tipo de interferencia durante el desempeño de sus funciones. Y para los condados con funcionarios designados sin experiencia (o cuya conducta sea cuestionable), la ley abre la puerta a una intervención directa del estado.

Al anunciar la firma, Newsom fue directo en la red social X: “A quienes estén considerando hacer el trabajo sucio de la administración Trump intimidando a los votantes de California: esta es su advertencia. Multas penales. Hasta tres años de prisión”.

El mensaje de Newsom publicado en sus redes sociales X @CAgovernor

Las primarias del 2 de junio serán la primera prueba práctica del alcance de la norma. El fiscal general Rob Bonta, quien ya intervino en el caso de Riverside para frenar la incautación de boletas, quedará en posición central para aplicarla si surgiera una nueva disputa de ese tipo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.