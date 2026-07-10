El DMV en California obliga a miles de conductores a repetir exámenes tras “anomalías inexplicables” en los resultados

Unos 11.000 conductores de California recibieron una notificación inesperada del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). La agencia estatal les informó que deberán volver a rendir el examen teórico de manejo dentro de los próximos 30 días después de detectar “anomalías inexplicables” en una serie de pruebas ya realizadas.

Por qué el DMV obliga a repetir los exámenes en California

Según el San Francisco Chronicle, los afectados, con exámenes tomados entre julio de 2025 y abril de 2026, fueron contactados mediante cartas oficiales en las que se les comunicó que deberán realizar nuevamente la evaluación de conocimientos.

El DMV de California advirtió que quienes no completen el proceso dentro del plazo establecido podrían enfrentar la suspensión de su licencia.

La medida surgió tras una revisión interna que detectó resultados considerados inusuales. Sin embargo, las autoridades no detallaron qué tipo de irregularidades encontraron ni precisaron si estuvieron vinculadas con errores administrativos, incumplimientos de protocolos u otras circunstancias.

Según explicó Jonathan Groveman, portavoz del DMV, al San Francisco Chronicle, la investigación forma parte de los controles habituales que realiza la agencia. “Garantizar la integridad de nuestro proceso de evaluación es esencial”, señaló el organismo para el medio citado.

Qué deben hacer los conductores afectados en California

Las personas alcanzadas por la medida deberán solicitar una cita en una oficina del DMV de California y presentarse con la carta recibida junto con su licencia o permiso vigente. La agencia aclaró que el trámite no podrá realizarse sin turno previo y que la nueva evaluación deberá completarse dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la notificación.

Además, recordó que el examen teórico de manejo actualmente solo está disponible de manera presencial. La modalidad virtual dejó de funcionar en enero de 2025, por lo que todos los involucrados deberán concurrir personalmente a una sede del organismo.

Algunos conductores reportaron en redes sociales haber recibido cartas en zonas como San Francisco, Sacramento, Santa Mónica y San Mateo. No obstante, el DMV no confirmó oficialmente qué oficinas o regiones están involucradas en la revisión.

El DMV pedirá a 11.000 conductores de California volver a rendir un examen con amenaza de cancelar los permisos Imagen ilustrativa generada con IA

El DMV descarta problemas tecnológicos o de inteligencia artificial

Una de las principales dudas surgidas tras el anuncio estuvo relacionada con la posibilidad de que las anomalías detectadas estuvieran vinculadas con inteligencia artificial o fallas informáticas.

Sin embargo, Groveman aseguró al San Francisco Chronicle que la situación no guarda relación con ninguno de esos factores y remarcó que la revisión fue impulsada por la propia agencia como parte de sus mecanismos de supervisión.

Las autoridades tampoco especificaron si los casos observados corresponden exclusivamente a pruebas presenciales o si incluyen evaluaciones realizadas cuando todavía existía la modalidad en línea.

La falta de detalles generó inquietud entre algunos titulares de licencias que ya habían obtenido o renovado legalmente sus permisos.

Aun así, el organismo sostiene que repetir la evaluación resulta necesario para preservar la confianza en el sistema y verificar que todos los conductores cuentan con los conocimientos exigidos por las normas de tránsito de California.

El DMV de California emitió una alerta debido a problemas técnicos Imagen creada con IA

Qué puede pasar si los miles de conductores no vuelven a rendir la prueba

El DMV insistió en que la medida no implica una sanción automática ni una acusación de fraude contra los conductores alcanzados.

contra los conductores alcanzados. El objetivo, según la agencia, es confirmar que quienes obtuvieron o renovaron una licencia cumplen con los requisitos establecidos para circular de forma segura.

Por ese motivo, quienes recibieron la notificación deberán actuar dentro del plazo indicado. De no hacerlo, podrían perder la validez de su licencia de conducir, una situación que afectaría su capacidad para manejar legalmente.