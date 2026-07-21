Más de US$500 mil para seis trabajadores en California: por qué el empleador deberá pagar salarios atrasados

El 17 de julio, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés) informó que recuperó más de 500.000 dólares en salarios atrasados en California para seis empleados de A Chau Sandwich, una tienda de delicatessen de San Diego. El monto correspondía a la diferencia por remuneraciones inferiores al mínimo local y primas por horas extras que la empresa había omitido.

Cada empleado del local de California recibió US$83.000

La División de Salarios y Horas investigó a Chau Deli, que opera bajo el nombre de A Chau Sandwich. Los agentes determinaron que el establecimiento abonaba una tarifa fija de US$100 por día, aunque sus empleados solían completar jornadas de 11 horas, explicó el DOL en un comunicado.

A Chau Sandwich pagaba una tarifa fija de US$100 por jornadas que solían extenderse durante 11 horas Magnific

Cada integrante del personal trabajaba un promedio de 55 horas semanales. La pesquisa concluyó que la remuneración habitual quedaba por debajo del salario mínimo local aplicable.

La empresa tampoco pagaba las primas correspondientes al tiempo que superaba las 40 horas por semana. Esta práctica infringía la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés).

La intervención permitió recuperar un total de US$500.256. Cada una de las seis personas afectadas recibió aproximadamente US$83.000 por los pagos que el comercio había omitido.

Andrew Rogers, administrador de la división, afirmó que el organismo mantiene su compromiso con la aplicación de las protecciones laborales federales para los trabajadores.

El funcionario también señaló que la agencia está “preparada para ayudar a los empleadores a comprender y cumplir” las normas bajo su competencia.

Cómo reclamar por el incumplimiento de normas laborales en California y todo EE.UU.

El organismo cuenta con una herramienta de búsqueda para quienes consideren que la agencia recuperó fondos que les corresponden. Empleados y empleadores también pueden realizar consultas o solicitar asistencia sobre cumplimiento normativo mediante la línea gratuita 866-4US-WAGE, equivalente al 866-487-9243.

A su vez, la agencia ofrece el programa PAID, que permite a los empleadores informar voluntariamente y resolver posibles infracciones relacionadas con el salario mínimo y las horas extras conforme a la FLSA. La iniciativa incluye determinadas faltas contempladas en la Ley de Licencia Familiar y Médica.

Trabajadores y empleadores pueden realizar consultas mediante la línea gratuita 866-487-9243 Magnific

Cómo se usa la aplicación para registrar las horas trabajadas del DOL

La aplicación DOL-Timesheet puede utilizarse cuando el reloj de fichaje está averiado, el sistema de la empresa registra mal una jornada o existen diferencias con los datos del supervisor. También habilita comprobar si el empleador contabilizó y pagó todas las horas.

El procedimiento para los empleados consta de los siguientes pasos:

Descargar gratis DOL-Timesheet desde Google Play o la App Store. La herramienta está disponible para dispositivos Android e iOS.

desde Google Play o la App Store. La herramienta está disponible para dispositivos Android e iOS. Seleccionar inglés o español en el asistente de configuración e indicar que el perfil corresponde a un empleado.

en el asistente de configuración e indicar que el perfil corresponde a un empleado. Ingresar los datos básicos del empleador, la fecha de inicio y la duración de la semana laboral.

básicos del empleador, la fecha de inicio y la duración de la semana laboral. Precisar si la remuneración es por hora o mediante un salario fijo e incorporar la tarifa aplicable. La aplicación utiliza esta información para calcular una proyección del pago.

e incorporar la tarifa aplicable. La aplicación utiliza esta información para calcular una proyección del pago. Presionar el botón de inicio de la jornada al comenzar a trabajar y utilizar la opción correspondiente para registrar los descansos. El usuario puede cargar las horas de forma manual.

al comenzar a trabajar y utilizar la opción correspondiente para registrar los descansos. El usuario puede cargar las horas de forma manual. Comparar el cálculo de la app con el pago bruto que figura en el recibo de sueldo.

que figura en el recibo de sueldo. Si se detectan diferencias, hay que descargar los registros en una hoja de cálculo y enviarlos a los contactos de la División de Salarios y Horas disponibles dentro de la plataforma.

Los empleadores acceden a funciones similares, pero pueden incorporar varios trabajadores y registrar el inicio de la jornada de cada uno por separado. Esta opción permite controlar las horas y calcular los pagos correspondientes.

El DOL anticipó futuras actualizaciones destinadas a quienes reciben propinas o cobran según la cantidad de trabajos completados.