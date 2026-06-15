Abbott vs. Newsom: el gobernador de Texas recordó por qué SpaceX y Elon Musk dejaron California

La disputa política entre Texas y California volvió a trasladarse a las redes sociales. El gobernador texano, Greg Abbott, recuperó una publicación de Elon Musk sobre las razones que llevaron a SpaceX a mudar su sede y aprovechó para lanzar una crítica indirecta contra el gobernador californiano, Gavin Newsom.

Qué publicó Greg Abbott sobre Elon Musk y California

A través de un mensaje en X, Abbott compartió una captura de una publicación realizada por Musk en julio de 2024 y escribió: “Gracias, Elon. Y gracias a ti también, Gavin”, en referencia al mandatario demócrata.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, recuperó una publicación de Elon Musk sobre las razones que llevaron a SpaceX a mudar su sede de California a Texas X @GregAbbott_TX

El mensaje del gobernador republicano hace referencia a una publicación de Musk realizada el 16 de julio de 2024, cuando el empresario anunció que SpaceX trasladaría su sede de Hawthorne, California, a Starbase, Texas.

De acuerdo con WSJ, la publicación de Abbott despertó una discusión que lleva varios años entre dirigentes republicanos y demócratas sobre las políticas impulsadas en California y su impacto sobre las empresas que operan en el estado.

El mandatario texano suele destacar la llegada de compañías y proyectos de inversión a Texas, mientras que Newsom defiende las regulaciones implementadas por California en áreas como educación, medioambiente y derechos civiles.

Qué dijo Elon Musk cuando anunció la mudanza de SpaceX

En el mensaje citado por Abbott, Musk sostuvo que una ley aprobada en California fue el detonante definitivo para trasladar la sede de SpaceX. “Esto es la gota que colma el vaso”, escribió el magnate en X.

La publicación de Elon Musk tras enterarse del proyecto de ley de Newsom @ElonMusk

Luego agregó: “Debido a esta ley y a las muchas otras que la precedieron, que atacaron tanto a las familias como a las empresas, SpaceX trasladará ahora su sede de Hawthorne, California, a Starbase, Texas”.

La declaración fue publicada pocas horas después de que Newsom firmara una nueva legislación relacionada con las políticas de identidad de género en las escuelas públicas, criticadas por el propio empresario en redes sociales y entrevistas concedidas.

Qué establece la ley AB 1955 de California

La controversia gira alrededor de la ley AB 1955, firmada por Newsom en julio de 2024. La norma impide que los distritos escolares establezcan reglas que obliguen a los docentes y administradores a informar a los padres cuando un estudiante modifica o expresa una identidad de género diferente dentro del ámbito escolar.

Las palabras de Abbott sobre la inversión y expansión empresarial en Texas

Los defensores de la medida sostienen que busca proteger la privacidad y la seguridad de los estudiantes. Sus críticos, entre ellos Musk, consideran que limita el acceso de los padres a información relevante sobre sus hijos y cuestionan el papel de las escuelas en este tipo de decisiones.

La rivalidad política entre Texas y California

Durante los últimos años, Abbott y Newsom protagonizaron cruces públicos sobre inmigración, economía, regulaciones empresariales y políticas educativas.

Hasta el momento, Newsom no respondió públicamente a la publicación compartida por Abbott.