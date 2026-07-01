Newsom firma siete nuevos proyectos de ley en California que impactan en la educación y las elecciones

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el 29 de junio en Sacramento la firma de siete proyectos de ley. Las normas abordan temas vinculados con elecciones estatales y colegios comunitarios y otros asuntos como seguridad de productos, dispositivos de medición, energía renovable y recursos públicos.

Las 7 leyes firmadas por Newsom en California

El paquete promulgado por Newsom incluye cuatro proyectos presentados en la Asamblea estatal y tres impulsados desde el Senado de California.

Una de las leyes ordena las medidas que aparecerán en la boleta electoral de noviembre Magnific

La lista oficial difundida por el gobierno es la siguiente:

AB 182 , impulsada por la asambleísta Gail Pellerin, se centra en la elección general estatal del 3 de noviembre y en las medidas que aparecerán en la boleta.

, impulsada por la asambleísta Gail Pellerin, se centra en la elección general estatal del 3 de noviembre y en las medidas que aparecerán en la boleta. AB 1571 , presentada por la asambleísta Michelle Rodríguez, aborda la seguridad de productos, con foco en dispositivos destinados a bebés y niños.

, presentada por la asambleísta Michelle Rodríguez, aborda la seguridad de productos, con foco en dispositivos destinados a bebés y niños. AB 1920 , del asambleísta Mark González, modifica aspectos vinculados con los colegios comunitarios y la elegibilidad para acceder a exenciones de cuotas bajo el programa California College Promise.

, del asambleísta Mark González, modifica aspectos vinculados con los colegios comunitarios y la elegibilidad para acceder a exenciones de cuotas bajo el programa California College Promise. AB 2085 , impulsada por el asambleísta Juan Alanis, regula cuestiones relacionadas con los dispositivos de pesaje y medición.

, impulsada por el asambleísta Juan Alanis, regula cuestiones relacionadas con los dispositivos de pesaje y medición. SB 968 , presentada por el senador Josh Becker, está vinculada con los colegios comunitarios y el Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de San Mateo.

, presentada por el senador Josh Becker, está vinculada con los colegios comunitarios y el Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de San Mateo. SB 1350 , del senador Jerry McNerney, introduce cambios en materia energética, especialmente en la definición de instalaciones de generación eléctrica renovable.

, del senador Jerry McNerney, introduce cambios en materia energética, especialmente en la definición de instalaciones de generación eléctrica renovable. SB 1428, del Comité de Recursos Naturales y Agua, reúne disposiciones sobre pozos de almacenamiento energético, especies marinas invasoras, la Fuerza de Tarea de Resiliencia de Bosques e Incendios Forestales y tierras públicas.

El impacto en las elecciones: la boleta de California queda ordenada

La AB 182 afecta a cinco medidas que serán sometidas a votación en la elección general estatal del 3 de noviembre. La norma tiene vigencia inmediata porque fue aprobada bajo estatuto de urgencia.

La "gobernadora latina" que reemplazó a Newsom y firmó cuatro leyes en California

La norma establece el orden en que aparecerán las medidas en la boleta de la elección general estatal de 2026 en California:

Proposición 1: Ley de Bonos para Veteranos y Vivienda Asequible.

Ley de Bonos para Veteranos y Vivienda Asequible. Proposición 2: Ley de Ahorro para el Futuro de California.

Ley de Ahorro para el Futuro de California. Proposición 3: Ley de Protección de la Educación y la Atención Médica Infantil de California.

Ley de Protección de la Educación y la Atención Médica Infantil de California. Proposición 4: Ley de Elecciones Justas de California.

Ley de Elecciones Justas de California. Proposición 5: Enmienda Constitucional del Senado 1 de la sesión 2023-2024.

La entrada en vigor inmediata busca permitir que la Secretaría de Estado y los funcionarios electorales de los condados preparen las boletas y los materiales relacionados con esos requisitos.

Qué cambia para los colegios comunitarios de California con la nueva ley

La AB 1920 modifica una regla de elegibilidad del California College Promise. Ese programa permite que un colegio comunitario use fondos para cubrir algunas o todas las cuotas durante dos años académicos de estudiantes que ingresan por primera vez o regresan, siempre que cumplan ciertos requisitos.

Una de las leyes aprobadas en California modifica las normas para ciertos estudiantes de colegios comunitarios Magnific

El cambio busca que los estudiantes no pierdan la exención de cuotas por haber obtenido un certificado por realizar cursos apuntados para conseguir un título de asociado. Aunque la regla general aún excluye a quienes ya tienen un título o certificado postsecundario, la norma suma una excepción específica para estos casos.

La ley conserva otros requisitos del beneficio. El estudiante debe cursar 12 unidades semestrales o su equivalente para ser considerado de tiempo completo, aunque una institución puede certificar esa condición con menos bloques en casos vinculados al programa de servicios para estudiantes con discapacidad.