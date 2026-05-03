La ley de Newsom en California que protege a hijos de inmigrantes si sus padres son detenidos o separados

Desde principios de este año, el estado de California aplica una normativa centrada en la protección de los hijos de migrantes, ante el riesgo de ser separados de sus familias por detenciones migratorias. La medida, conocida como Ley del Plan de Preparación Familiar o AB 495, recibió la firma del gobernador Gavin Newsom en 2025 y entró en vigor el 1° de enero de 2026.

Qué establece la ley AB 495 de California para proteger a hijos de inmigrantes

La intención de la norma es que los hijos de extranjeros no pierdan el cuidado de un adulto ante las acciones migratorias de la administración nacional. El Estado Dorado busca que las familias cuenten con herramientas de prevención ante posibles interrupciones en la vida de los niños por casos de detención o de separación de sus padres.

Según los documentos oficiales compartidos por la Oficina del Gobernador, California realizó este “paso significativo para proteger la estabilidad y el bienestar emocional de los menores”.

La legislación modificó varias normas estatales, entre las que se encuentran el Código de Educación, el Código de Familia, el Código de Salud y Seguridad y el Código de Sucesiones.

Estas reformas buscan corregir vacíos legales que, según el texto de la norma, “exacerbaban el trauma emocional” de los integrantes de la familia y dificultaban el acceso a la atención de la salud.

Con esta iniciativa, la meta de Newsom es crear procesos rápidos para que las personas actúen ante una situación de emergencia. La ley pretende eliminar las barreras que impedían la respuesta de los hogares en momentos de crisis.

Cómo funciona el permiso para cuidadores temporales en California ante detenciones migratorias

Un punto importante de la ley es la modificación de los derechos de las personas a través de la declaración de autorización del cuidador. Este documento permite que un adulto de 18 años o más, que viva con un menor, pueda hacerse cargo del joven.

Desde el 1 de enero, esta normativa, firmada en 2025 por Gavin Newsom, aplica un protocolo de protección a los jóvenes perjudicados Unsplash

La lista de familiares incluye padrastros, hermanastros y parientes con la denominación de bisabuelo, tatarabuelo o abuelo. También se incluye en la definición al cónyuge de cualquiera de estos individuos, incluso si el vínculo de matrimonio terminó.

Qué es la tutela compartida que permite California para familias migrantes

Para las situaciones críticas por la aplicación de leyes de inmigración, la norma establece la figura de la tutela en conjunto. La norma permite que un juez apruebe una tutela compartida entre el padre o madre y una persona de confianza designada para cuidar al menor ante una separación prolongada.

Las escuelas de California cumplen con un rol clave en la aplicación de la ley y en la contención de los menores Unsplash

Esta medida tiene el fin de otorgar estabilidad a la vida del niño en momentos de adversidad. El fin de la tutela ocurre si el padre que hizo la designación solicita la conclusión del proceso ante el juez.

Los derechos de los estudiantes ante operativos migratorios en escuelas de California

La protección hacia los jóvenes en California se completa con otra norma: la ley AB 419, centrada en los derechos de los estudiantes locales. Las escuelas tienen la obligación de colocar información sobre los derechos de los alumnos ante los operativos de control de la inmigración. Estos avisos deben estar ubicados en lugares visibles.