El plan de Newsom para reinventar el sistema de transporte de California frente a las amenazas climáticas

El gobernador Gavin Newsom puso en marcha una nueva etapa de su plan para reinventar el sistema de transporte de California frente a las amenazas climáticas. La iniciativa concentra 2700 millones de dólares en más de 150 proyectos y se integra a una estrategia estatal más amplia, con inversiones también en infraestructura de cero emisiones.

Cómo el plan de Newsom busca reforzar la infraestructura ante el clima extremo

De acuerdo con la oficina del gobernador de California, el paquete busca reducir tiempos de viaje, ampliar alternativas al auto y reforzar activos expuestos a fenómenos severos. La asignación también incluye mejoras de seguridad y acceso.

El túnel Caldecott de California recibirá US$267 millones para renovar pavimento, drenajes, ventilación e instalaciones eléctricas Caltrans

Una de las mayores partidas irá al túnel Caldecott, en Orinda. California destinará US$267 millones a tres de sus cuatro conductos para renovar pavimento estructural, drenajes, sistemas inferiores de desagüe, ventilación e instalaciones eléctricas con luces LED.

El criterio de resiliencia también aparece en Dunsmuir, condado de Shasta. Allí, US$76,5 millones financiarán un cruce para fauna sobre la Interestatal 5, cercos y mejoras en el pavimento, las defensas, la señalización y el drenaje.

Otros US$33,5 millones irán a tres intervenciones sobre el South Fork del río Eel, cerca de la Ruta Estatal 1, en el condado de Humboldt. Las obras eliminarán barreras para el paso de peces, sustituirán alcantarillas por estructuras de puentes de hormigón y reducirán la carga de sedimentos.

Los Ángeles 2028 y Ruta 37: las obras que cambiarán los viajes en California

El paquete no se limita a obras vinculadas con el clima. En el condado de Los Ángeles, US$2,45 millones financiarán mejoras de infraestructura y seguridad en cuatro estaciones antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028: 7th Street/Metro Center, Norwalk, Union Station y Harbor Gateway.

La Ruta Estatal 37, en el condado de Sonoma, recibirá US$63 millones. El proyecto sumará dos carriles para vehículos de alta ocupación entre Sears Point y Mare Island con el objetivo de aliviar el tránsito en los horarios de mayor demanda.

Cuatro estaciones del condado de Los Ángeles tendrán mejoras de seguridad e infraestructura antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 Metro de Los Ángeles/The Source

Oildale, al este de Bakersfield, tendrá una intervención de US$1,8 millones para cruces peatonales de varias manos sin control. La obra incorporará balizas de advertencia, carteles y rampas compatibles con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades.

Newsom presentó estas decisiones como parte de un modelo de movilidad preparado para el futuro. Su planteo combina resistencia frente al clima extremo, más alternativas de traslado y continuidad del movimiento de personas y mercaderías.

Cuánto dinero destinó California para obras de transporte

La nueva asignación elevó a unos US$81.100 millones las partidas de la Comisión de Transporte de California (CTC, por sus siglas en inglés) durante la administración Newsom. Desde 2019, ese volumen de recursos respaldó más de 800.000 puestos de trabajo, según el comunicado oficial.

Dentro de ese monto acumulado, casi US$1600 millones corresponden a la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos de 2021 (IIJA, por sus siglas en inglés), firmada por el expresidente Joe Biden. Otros US$542 millones provienen de la Ley de Reparación de Carreteras y Rendición de Cuentas de 2017 (SB 1).

Esta no fue la primera tanda reciente de obras viales en California. El esquema actual se apoya en fondos estatales y federales y se incorpora a una secuencia de desembolsos para rutas, puentes, trenes y transporte público.

Desde la aprobación de la IIJA, California destinó aproximadamente US$21.500 millones a proyectos de infraestructura. La inversión generó cerca de 280 mil empleos.

Por su parte, la SB 1 aporta un estimado de US$5000 millones por año entre proyectos estatales y locales.

Tren de alta velocidad e inteligencia artificial: las apuestas de California para el transporte

La estrategia estatal también alcanza el tren de alta velocidad de California. El tramo entre Merced y Bakersfield tiene 171 millas (275 kilómetros) en diseño y construcción, mientras que más de 90 millas (145 kilómetros) de guía ya están completas.

Gavin Newsom presenta la licencia de conducir digital

El Departamento de Transporte de California incorporó otra herramienta al esquema: Traffic Mobility Insights. La plataforma utiliza inteligencia artificial, integra siete sistemas estatales de tránsito y actualiza la detección de cuellos de botella cada 25 minutos.

La misma herramienta puede generar rutas de evacuación de emergencia en pocos minutos ante incendios forestales o terremotos.