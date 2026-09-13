Newsom tiene la última palabra: la ley que prohibiría usar dispositivos explosivos en operativos del ICE en California

El proyecto de ley SB 937 llegó al despacho del gobernador Gavin Newsom después de ser aprobado por ambas cámaras de la Legislatura de California. Este proyecto busca establecer límites para el uso policial de granadas de estruendo y cargas explosivas de penetración en operativos migratorios.

Qué cambiaría con la ley SB 937 de California

El proyecto impide utilizar granadas de estruendo como mecanismo para dispersar manifestaciones, protestas o reuniones de personas, salvo que se cumplan condiciones determinadas.

Antes de recurrir a estos dispositivos, los agentes deberán intentar técnicas de desescalada u otras alternativas al uso de la fuerza.

La ley se encuentra a la espera de que Gavin Newsom la firme o la vete Facebook Governor Gavin Newsom

También se exigirían advertencias audibles y repetidas, en varios idiomas cuando corresponda, junto con un plazo razonable para que las personas puedan retirarse. En caso de que exista una amenaza que justifique el uso del dispositivo, este deberá dirigirse hacia quienes estén involucrados en actos violentos y no utilizarse de manera indiscriminada.

La iniciativa además establece límites sobre las partes del cuerpo que pueden ser alcanzadas: las granadas no podrán dirigirse contra la cabeza, el cuello u otros órganos vitales. Tampoco podrán utilizarse únicamente debido a una infracción del toque de queda, amenazas verbales o la negativa a cumplir una orden policial.

SB 937: las restricciones para operativos migratorios que debe firmar Newsom

La SB 937 prohíbe que cualquier agencia del orden público utilice granadas de estruendo para fines de aplicación de las leyes migratorias. Esta restricción se aplica de forma general a las agencias estatales y locales, así como a las agencias federales.

El proyecto de ley de California identifica como granadas de estruendo a aquellos artefactos explosivos o pirotécnicos menos letales que producen luz intensa y ruido para generar una distracción temporal. Entre los dispositivos comprendidos aparecen:

Blast balls

Sting balls o granadas stinger

Granadas de concusión

Granadas aturdidoras

Dispositivos de distracción por ruido y destello

La normativa prohíbe el uso de estos dispositivos para la dispersión de multitudes, a menos que se cumplan condiciones específicas Associated Press

La medida también contempla la protección de personas que no participan directamente en los hechos, por lo que los agentes deberán reducir el impacto sobre transeúntes, periodistas y personal médico. Además, tendrán que procurar asistencia médica de manera oportuna cuando se produzcan lesiones.

Cargas explosivas de penetración: qué son y qué dice la ley de California

La propuesta establece una regulación independiente para las llamadas cargas explosivas de penetración. Estos dispositivos son menos letales y están destinados a abrir por la fuerza accesos cerrados o bloqueados, como puertas, ventanas, cerraduras, bisagras o partes de los marcos.

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La definición incluye elementos como cordones detonantes, explosivos en lámina, cargas moldeadas o huecas, cápsulas detonantes y detonadores. La SB 937 impediría que policías y otros agentes del orden las utilicen para ejecutar leyes migratorias.

La obligación de informar sobre cada operativo de la SB 937 de California

Otro apartado del proyecto indica que las agencias policiales tendrían que publicar en sus sitios web un informe sobre cada incidente en el que se hayan utilizado granadas de estruendo, proyectiles de energía cinética o agentes químicos durante acciones de control de multitudes.

El plazo general para publicar el reporte sería de 60 días desde el incidente. Podría ampliarse por otros 30 días cuando exista una causa justificada, pero el período total no podría superar los 90 días.

El informe debería incluir datos sobre el tamaño aproximado de la concentración, la cantidad de agentes presentes, el tipo y número de dispositivos usados, las lesiones registradas y las razones que llevaron a utilizarlos. También tendría que describir las estrategias de desescalada y las medidas aplicadas antes de recurrir a la fuerza.