La ley es clara: qué puede hacer un migrante si es detenido por el ICE en una parada de tráfico

Una parada de tráfico puede convertirse en un encuentro con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ante esa situación, conocer los límites de la autoridad y las obligaciones de cada persona permite tomar decisiones informadas.

Qué puede hacer un conductor o pasajero ante una detención del ICE en Texas

El estatus migratorio no elimina las protecciones constitucionales reconocidas en EE.UU., entre ellas el derecho a permanecer en silencio. “Pero es importante entender que esta decisión no quiere decir que usted va a ser liberado estando en una situación rodeado de agentes”, señaló el abogado de inmigración, Haim Vásquez, a Univision.

Todas las personas en Estados Unidos tienen protecciones constitucionales, incluido el derecho a permanecer en silencio cuando son arrestadas por agentes de inmigración Flickr/ICE - Flickr/ICE

Según el especialista, las obligaciones durante una parada de tráfico varían según se trate del conductor o de un pasajero:

Si es el conductor : bajo la ley de Texas, “ está obligado a identificarse ante las autoridades”, explicó Vásquez.

: bajo la ley de Texas, “ ante las autoridades”, explicó Vásquez. Si es pasajero: una persona arrestada debe proporcionar nombre, domicilio y fecha de nacimiento si se lo solicitan. Si está únicamente detenida, la ley de Texas no penaliza por sí sola la negativa a identificarse, aunque sí prohíbe proporcionar datos falsos.

Por eso, el abogado señaló que una de las preguntas que puede realizar una persona es: “¿Me están arrestando o me puedo ir?”. Optar por el silencio, según el especialista, no impide que continúe una detención cuando exista una base legal para mantenerla.

Qué documentación migratoria deben portar los extranjeros durante un control

La obligación de portar documentación depende del estatus migratorio. “Un ciudadano estadounidense no tiene ningún requisito de portar tarjetas que demuestre la ciudadanía y no lo debe demostrar”, dijo Vásquez.

En cambio, la legislación federal exige, con determinadas excepciones, que los extranjeros mayores de 18 años lleven consigo la documentación que acredite su registro migratorio cuando esta les haya sido expedida.

Durante una parada de tráfico, tampoco existe una obligación automática de permitir que los agentes revisen el vehículo. En esos casos, la persona puede expresar que no autoriza el registro.

“Ellos (los agentes del ICE) tendrían que tener una causa probable de que haya sucedido un crimen o una sospecha razonable para poder hacerlo”, explicó el abogado. “No tienen derecho de registrar un vehículo porque la Constitución, sin importar el estatus migratorio, lo prohíbe”, aseguró.

El ICE puede acercarse a un conductor o abordar a una persona en un espacio público sin contar previamente con una orden judicial. Ese permiso legal adquiere relevancia para determinadas acciones en espacios privados.

Los agentes del ICE necesitan tener una causa probable de un crimen o una sospecha razonable para poder registrar un vehículo Fotomontaje realizado con IA

Cómo funciona el derecho a grabar al ICE en Texas y el uso de cámaras corporales

En lugares donde la legislación lo permite, una persona puede filmar en un video su interacción con las autoridades. En Texas, por ejemplo, se reconoce este derecho. “Es importante que usted le explique al oficial que lo está haciendo y que no vaya a intervenir en la situación si está grabando”, aconsejó Vásquez.

Por su parte, los equipos de arresto del ICE, según el protocolo de la agencia, deben contar al menos con un agente equipado con una cámara corporal encendida durante determinados controles vehiculares. Las imágenes pueden quedar incorporadas como registro del operativo y utilizarse para revisiones internas o solicitudes de información.

Durante una parada en la vía pública, según el abogado, la persona no tiene la facultad inmediata de realizar una llamada telefónica ni de contar con un abogado en ese mismo momento. Estas garantías adquieren otra dimensión cuando se produce un arresto formal. Mientras tanto, el derecho a permanecer en silencio continúa vigente.

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Las nuevas estrategias de detención del ICE

El modus operandi de la agencia incluye controles vehiculares, cámaras corporales, operaciones en aeropuertos y un mayor intercambio de información entre organismos federales. En las terminales aéreas, agentes vestidos de civil pueden identificar y detener a personas que enfrentan distintas situaciones migratorias, incluso cuando no existen antecedentes criminales.

El mecanismo también contempla el uso de información relacionada con viajeros proporcionada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Los datos pueden facilitar la identificación de personas que permanecieron en EE.UU. más tiempo del autorizado por su visa u otras situaciones administrativas.