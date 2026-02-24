La reacción de Newsom por los aranceles de Trump y el fallo que celebran en California: “Perdió el ritmo”
El gobernador del Estado Dorado habló tras la decisión de la Corte Suprema y criticó las medidas del presidente de EE.UU.
3 minutos de lectura
Luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que dictaminó que Donald Trump no tiene la autoridad legal para imponer aranceles a las importaciones, llegó la reacción de Gavin Newsom. Durante una entrevista, el gobernador de California celebró la decisión y cuestionó la política comercial que impulsó el presidente republicano.
Newsom celebró el fallo de la Corte Suprema y apuntó contra los aranceles de Trump
El fallo de la máxima autoridad judicial estadounidense se conoció el último viernes y durante el fin de semana surgieron reacciones de distintos sectores. Una de ellas fue la del propio Trump, que adelantó que aplicaría aranceles del 15% luego de la decisión.
Sobre esto fue consultado Newsom en una entrevista con CNN. Allí, el demócrata se refirió a la reacción del presidente tras el fallo: “Todo es una farsa. Era un 10% hace dos días, tal vez un 20% mañana. Esto es una locura”.
Además, el gobernador de California calificó a Trump como un “boxeador aturdido por los golpes” que no puede reaccionar ante las malas noticias que sufre su gobierno. “Es una sombra de sí mismo, perdió el ritmo“, afirmó.
Newsom habló también sobre la decisión de la Corte Suprema y dijo que los argumentos que brindaron los jueces que acompañaron la decisión son los mismos que expuso California desde la primera demanda contra los aranceles.
Newsom le exigió a Trump que devuelva el dinero de los aranceles
Durante la entrevista, el gobernador del Estado Dorado dijo que el presidente de EE.UU. debe devolver el dinero que retuvo en concepto de aranceles: “Siempre fue un acto ilegal. Él tiene que devolver ese dinero, debe reembolsarlo con intereses”.
“Podría hacerlo en un nanosegundo de forma electrónica. Tienen los códigos arancelarios y la capacidad”, agregó Newsom para marcar que la cuestión logística no es un problema. Según una estimación que compartió, el cálculo de las retenciones por las tarifas alcanzaría los 1700 dólares anuales por familia.
Además, fue muy crítico del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien el fin de semana también habló tras el fallo de la Corte y no aseguró que se fuera a concretar la devolución del dinero.
“Esto es ‘Tonto y retonto’. Trump y Bessent arruinaron esta economía“, opinó Newsom de manera contundente sobre el rumbo del gobierno republicano.
Qué dice el fallo de la Corte Suprema que anuló la validez de los aranceles de Trump
En términos prácticos, el documento indica que Trump no puede imponer estas tarifas de manera unilateral, por lo que la medida no tiene validez. Estas fueron las claves del fallo:
- La Corte dictaminó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, en inglés) no autoriza al presidente a imponer gravámenes al comercio exterior.
- Según el Artículo I, Sección 8 de la Constitución, el poder de establecer y recaudar impuestos, derechos y aranceles corresponde exclusivamente al Congreso.
- La mayoría de los jueces sostuvo que la facultad de “regular la importación” otorgada por la IEEPA no incluye el poder de tributar.
- El fallo aclara que, aunque la IEEPA permite al presidente prohibir o bloquear importaciones, las tarifas operan como una herramienta de recaudación de ingresos para el Tesoro, una función del poder legislativo.
