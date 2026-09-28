Es oficial: confirman nuevas normas para fabricantes de autos y podrían bajar los precios en Estados Unidos

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una flexibilización de los estándares federales de economía de combustible para automóviles que reduce las exigencias regulatorias para los fabricantes. El objetivo es bajar el costo inicial de los vehículos nuevos en un promedio de 1300 dólares, y podría generar un ahorro millonario para los consumidores estadounidenses, según las estimaciones.

Las nuevas normas para fabricantes de autos que podrían bajar los precios en Estados Unidos

El lunes 28 de septiembre, el gobierno federal de EE.UU. presentó nuevos estándares de eficiencia de combustible que modifican las normas de Consumo Medio de Combustible Corporativo (CAFE, por sus siglas en inglés), establecidas por el Congreso en 1975. Estas establecen cuántas millas o kilómetros deben poder recorrer los vehículos con un galón de combustible.

El presidente Donald Trump anunció las nuevas normas y sostuvo que "es un gran día para los trabajadores del sector automotriz y los compradores de automóviles" de EE.UU. @realDonaldTrump

“Es un gran día para los trabajadores del sector automotriz y los compradores de automóviles de Estados Unidos”, escribió Trump en un mensaje. “Acabo de aprobar nuevas normas de eficiencia de combustible que anulan la ridícula decisión sobre vehículos eléctricos”, añadió.

En un comunicado publicado este lunes, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) sostuvo que las normas SAFE (Safer Affordable Fuel Efficient) Rule III “normalizan el programa y reducirán significativamente el costo de los vehículos”.

Además, agregó que “impulsarán la industria manufacturera estadounidense” y enfatizó que le permitirán “producir automóviles más seguros y asequibles” para las familias estadounidenses. Para los automóviles, uno de los principales cambios consiste en:

Flota total de vehículos ligeros: pasa de 31,8 millas (51 kilómetros) por galón (MY 2022) a 32,2 mpg (51,8 km) (MY 2026), 32,3 mpg (51,9) (MY 2027) y alcanza aproximadamente 34,9 mpg (56,1 km) en MY 2031. La normativa anterior exigía 49,3 mpg (79,3 km).

Cómo podrían bajar los precios de autos en Estados Unidos bajo las nuevas normas

Bajo la nueva normativa, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) estimó que los nuevos estándares darán como resultado un promedio de 34,9 millas por galón para toda la flota en el año modelo 2031.

El promedio obtenido representa una disminución con respecto a las 50,4 millas por galón proyectadas para 2031 según las normas establecidas por la administración del exmandatario Joe Biden. Asimismo, el DOT indicó que espera que la medida tenga los siguientes impactos:

Dar a los fabricantes de automóviles la flexibilidad para fabricar los vehículos “que el público quiere comprar”.

Reducir el costo promedio de un vehículo nuevo en US$1300 para las familias estadounidenses.

para las familias estadounidenses. Ahorrar a la población estadounidense US$138 mil millones en los próximos cinco años.

a la población estadounidense en los próximos cinco años. Prevenir más de 300 mil lesiones graves y salvar 1900 vidas al fomentar la venta de vehículos nuevos.

Según la administración Trump, las nuevas normas reducirán el costo promedio de un vehículo nuevo en US$1300 para las familias estadounidenses Imagen ilustrativa generada con IA

Otros impactos de la nueva norma para fabricantes de autos en EE.UU.

En el comunicado, las autoridades federales aseguraron que los estándares de Biden-Buttigieg fueron tan altos que “crearon un mandato encubierto de vehículos eléctricos”. Según este análisis, los fabricantes de automóviles y sus empleados “perdieron miles de millones de dólares” al cumplir con la regulación de la administración anterior.

Bajo la nueva normativa, se elimina la presión regulatoria que, de acuerdo con la administración Trump, forzaba la electrificación de las flotas. Ahora, los nuevos estándares se calculan considerando únicamente las capacidades técnicas y los costos de los vehículos propulsados por gasolina y diésel.

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La medida también elimina el programa de intercambio de créditos CAFE a partir del año modelo 2028. El gobierno sostuvo que esta iniciativa “impulsó artificialmente la industria de los vehículos eléctricos a expensas de los fabricantes de automóviles tradicionales”.

Bajo el esquema previo, fabricantes dedicados exclusivamente a la producción de vehículos eléctricos (como Tesla o Lucid) acumulaban bancos de créditos CAFE debido a las altas valoraciones asignadas por el factor de equivalencia de petróleo y los créditos fuera de ciclo.