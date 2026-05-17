Cómo será el control migratorio durante el Mundial 2026: la CBP adelanta su plan para extranjeros

Estados Unidos ya comenzó la organización operativa para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y uno de los focos principales será el ingreso de visitantes internacionales. En un video publicado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, explicó que distintas agencias federales trabajan en la logística para atender el flujo masivo de personas.

Así será el operativo de CBP para el Mundial 2026

La publicación oficial de CBP indicó que oficiales desplegados “en toda América y en todo el mundo” ya se preparan para procesar rápidamente a viajeros internacionales.

Así será el operativo de CBP para el Mundial 2026

Markwayne Mullin afirmó que la CBP prevé la llegada de entre cinco y siete millones de personas en un período corto, por lo que adelantó que habrá controles contra productos falsificados relacionados con la Copa Mundial.

El funcionario explicó que las autoridades buscarán detectar boletos apócrifos y mercancía ilegal para evitar fraudes entre aficionados nacionales y extranjeros.

Cuando los viajeros ingresan al país, el rol de la CBP es también identificar intentos de comercio ilícito. “Todo para asegurar que, a lo largo de un período de 39 días y 78 partidos, todo salga a la perfección”, declaró el funcionario.

Los controles de CBP durante el Mundial 2026 serán estrictos CBP

Qué mercancía puede decomisar la CBP durante el Mundial 2026

La agencia tiene autoridad para detener, decomisar y destruir productos falsificados que violen derechos de propiedad intelectual registrados en el país, según su página web.

La CBP aplica estas medidas en aeropuertos, puertos marítimos, centros de carga y cruces fronterizos terrestres. Entre los artículos más vigilados aparecen ropa deportiva, tenis, gorras, bolsas, relojes, electrónicos y souvenirs con logotipos protegidos sin autorización oficial.

La CBP explica que los productos falsificados representan riesgos económicos y legales porque afectan a las marcas registradas, generan pérdidas fiscales y pueden financiar redes de contrabando internacional. Además, se estima que algunos artículos falsificados utilizan materiales inseguros o incumplen estándares federales de calidad, especialmente en artículos electrónicos y accesorios.

Por otro lado, la CBP no es la única entidad con normas sobre productos vinculados al torneo. La propia FIFA mantiene restricciones comerciales estrictas para eventos oficiales como la Copa Mundial.

Estados Unidos será sede de la mayoría de partidos del Mundial 2026 FIFA

El organismo prohíbe la venta de productos con emblemas, mascotas, trofeos o diseños registrados sin licencia autorizada. Esa política incluye camisetas, boletos, artículos promocionales y publicidad asociada al torneo.

Fechas del Mundial 2026 en EE.UU.

La FIFA confirmó que el Mundial 2026 tendrá 48 selecciones nacionales y 104 partidos en total entre Estados Unidos, México y Canadá. De esos, 78 encuentros se disputarán en ciudades estadounidenses, lo que concentrará gran parte del tránsito aéreo y terrestre en ese país.

El torneo arrancará el 11 de junio de 2026 y terminará el 19 de julio del mismo año, de acuerdo con la FIFA. Ese calendario implica 39 días consecutivos de actividad deportiva, movilización hotelera y operaciones migratorias especiales en aeropuertos internacionales y cruces fronterizos.