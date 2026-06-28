Noticias de California: la nueva regla sobre green cards del Uscis que podría impactar a casi 400 mil trabajadores inmigrantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció el 22 de mayo una nueva política sobre green cards. La medida ordena que los migrantes que busquen la residencia permanente completen el trámite mediante procesamiento consular fuera del país norteamericano, lo que afectaría a más de 390 mil trabajadores en California.

Qué cambia para los solicitantes de green card en EE.UU.

La guía del Uscis redefine el ajuste de estatus como una forma extraordinaria de alivio migratorio. A partir de ese criterio, los oficiales deberán revisar todos los factores relevantes de cada expediente antes de decidir si una persona puede continuar el proceso dentro de EE.UU.

Los migrantes temporales deberán salir de EE.UU., salvo algunas excepciones Imagen ilustrativa generada con IA

El memorando indica que la mayoría de los casos deberán avanzar ante el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), en oficinas consulares estadounidenses ubicadas en el exterior. De ese modo, quienes estén temporalmente en EE.UU. y busquen una green card tendrán que regresar a su país de origen para solicitarla, excepto cuando acrediten circunstancias extraordinarias.

El portavoz del Uscis, Zach Kahler, explicó que la agencia busca “volver al propósito original de la ley” y que la decisión apunta a que no se incentiven “lagunas” en el procedimiento. Según su declaración, cuando los solicitantes aplican desde su propio territorio, se reduce la necesidad de localizar y remover a quienes permanezcan ilegalmente en EE.UU. después de recibir una denegación.

A su vez, la agencia también afirmó que esta decisión libera recursos limitados para atender otros trámites bajo su competencia. Entre esas prioridades, el organismo mencionó:

Visas para víctimas de delitos violentos y trata de personas.

Solicitudes de naturalización y otros procesos.

Cuántos trabajadores podrían verse alcanzados en California por la nueva norma del Uscis

En California, FWD.us calculó que 390.500 trabajadores con protección temporal podrían quedar impactados por esta y otras nuevas medidas migratorias. Sin la posibilidad de mantenerse en territorio norteamericano con la residencia en trámite, esos miles sufrirían la finalización de autorizaciones de empleo.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

En cuanto al desagregado por sectores económicos, el cálculo sostiene que implicaría 20.500 personas menos en agricultura y alimentos, 62.800 en construcción y vivienda, 37.300 en ocio y hospitalidad, y 269.900 en otros rubros.

Qué migrantes podrán pedir la green card dentro de EE.UU. con un ajuste de estatus

Para decidir si corresponde una aprobación para realizar el proceso dentro de EE.UU., los oficiales de Uscis deberán evaluar factores positivos y negativos. Entre los aspectos que pueden pesar a favor aparecen en el memorando:

Vínculos familiares en EE.UU.

Historial migratorio favorable.

Cumplimiento de las condiciones de admisión o permanencia.

Buen carácter moral.

Razones sociales, humanitarias u otros méritos relevantes.

Los vínculos familiares y el buen historial migratorio podrán favorecer al solicitante Freepik

En sentido contrario, la agencia podrá considerar como elementos desfavorables:

Violaciones a las leyes migratorias.

Empleo no autorizado.

Fraude o falso testimonio ante autoridades.

Incumplimiento de las condiciones de una visa o permiso.

Conductas incompatibles con el motivo original de ingreso al país norteamericano.

El documento aclara que pedir el ajuste de estatus no es incompatible con conservar una visa temporal de “doble intención”, como ocurre en algunas categorías laborales. Es decir, una persona puede mantener ese estatus legal y, al mismo tiempo, buscar la residencia permanente.