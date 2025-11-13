Cómo viven los vendedores ambulantes latinos tras la aplicación de una ley que los beneficia en California
La nueva normativa firmada por Gavin Newsom prohíbe a las autoridades locales brindar información personal de estos trabajadores a agencias de inmigración
- 3 minutos de lectura'
El gobernador Gavin Newsom promulgó a mediados de octubre una ley que protege a los vendedores ambulantes de California ante las agencias de inmigración, en un contexto marcado por las redadas y deportaciones masivas. La iniciativa, denominada "Street Vendor Business Protection Act", ya impacta positivamente en la vida de los trabajadores involucrados.
Con “menos miedo”: así viven los vendedores ambulantes en California tras la nueva ley
Varios vendedores ambulantes de California reconocieron que sus condiciones de trabajo mejoraron después del lanzamiento de la Street Vendor Business Protection Act. En específico, esta legislación impide que las autoridades locales brinden información personal de estos comerciantes, en su mayoría migrantes, a las agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
“Ahora tenemos un poquito de confianza para salir a trabajar y seguir impulsándonoslo cada día. A mí en lo personal me ha fortalecido”, aseguró en diálogo con Telemundo María Esparza, una vendedora que se sintió beneficiada por la ley.
Por su parte, Mayra Hernández, otra trabajadora de la zona, valoró: “Estoy feliz porque es un logro más que nos permite estar con menos miedo”.
En conferencia de prensa, la senadora María Elena Durazo, impulsora de la medida estatal, remarcó que es “muy importante” la aplicación de esta normativa. Asimismo, subrayó que los vendedores ambulantes son “una parte fundamental” de la cultura y la economía californiana.
“Con la administración Trump, nunca sabemos qué es lo que va a hacer. Estamos tomando medidas para prevenir que él pudiera tomar esa información y usarla con sus redadas que está haciendo en la comunidad”, explicó la legisladora.
Los detalles de la ley que protege a vendedores ambulantes en California
Según su texto legal, la Street Vendor Business Protection Act prohíbe a las autoridades californianas compartir información personal de vendedores ambulantes con el ICE y cualquier otra agencia de inmigración, siempre y cuando cumplan con las normas establecidas. La restricción protege datos como:
- Nombres
- Direcciones
- Fecha de nacimiento
- Números de identificación
- Teléfonos
- Permisos de venta
- Registros fiscales
La norma impide a ciudades y condados acceder a registros de los comerciantes, al tiempo que entiende que “los programas locales de permisos recolectan y almacenan información sensible que podría usarse para la deportación si se comparte con agencias federales”.
La protección también se extiende a los vendedores de alimentos en unidades móviles, conocidos como compact mobile food operations.
Qué pasa si autoridades locales de California deciden cooperar con el ICE y otras agencias
En caso de que cualquier autoridad local de California intente divulgar información sobre los vendedores ambulantes, necesitará una orden judicial específica para hacerlo, la cual puede ser impugnada por los municipios ante un tribunal federal.
Además, salvo que la ley exija conservarla, deberán ser eliminados antes del 1° de marzo de 2026 todos los registros, datos o antecedentes penales de las personas cubiertas por la normativa. Esto aplica para las bases creadas antes de 2026.
En tanto, la legislación no prohíbe que los gobiernos estatales o locales compartan información de inmigración cuando sea requerido bajo las secciones 1373 y 1644 del Título 8 del Código de Estados Unidos.
Otras noticias de Gavin Newsom
"No cuenten conmigo". Gavin Newsom y Kathy Hochul, sin filtro: tildaron de traidores a sus aliados rumbo a la reapertura del gobierno
Estado santuario. Las firmó Newsom: las nuevas leyes en California que entran en vigor en 2026 y que cambian la vida de los migrantes
Encuesta. Preguntaron a los demócratas quién es el líder actual de su partido: qué dijeron de Gavin Newsom
- 1
Billetera mata rival: ¿por qué el campeón del mundo solo juega amistosos “chatarra”?
- 2
¿Por qué cada vez más millonarios alquilan y no son propietarios de sus casas?
- 3
Quiénes tendrán que pagar el impuesto por sus patrimonios de este año, tras una actualización
- 4
Cuadernos de las Coimas: describieron el pago de unos 40 sobornos por US$7 millones con destino a Cristina Kirchner