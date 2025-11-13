Cómo viven los vendedores ambulantes latinos tras la aplicación de una ley que los beneficia en California

El gobernador Gavin Newsom promulgó a mediados de octubre una ley que protege a los vendedores ambulantes de California ante las agencias de inmigración, en un contexto marcado por las redadas y deportaciones masivas. La iniciativa, denominada "Street Vendor Business Protection Act", ya impacta positivamente en la vida de los trabajadores involucrados.

Con “menos miedo”: así viven los vendedores ambulantes en California tras la nueva ley

Varios vendedores ambulantes de California reconocieron que sus condiciones de trabajo mejoraron después del lanzamiento de la Street Vendor Business Protection Act. En específico, esta legislación impide que las autoridades locales brinden información personal de estos comerciantes, en su mayoría migrantes, a las agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Una de las vendedoras ambulantes beneficiada por la nueva ley aprobada en California Telemundo 52

“Ahora tenemos un poquito de confianza para salir a trabajar y seguir impulsándonoslo cada día. A mí en lo personal me ha fortalecido”, aseguró en diálogo con Telemundo María Esparza, una vendedora que se sintió beneficiada por la ley.

Por su parte, Mayra Hernández, otra trabajadora de la zona, valoró: “Estoy feliz porque es un logro más que nos permite estar con menos miedo”.

En conferencia de prensa, la senadora María Elena Durazo, impulsora de la medida estatal, remarcó que es “muy importante” la aplicación de esta normativa. Asimismo, subrayó que los vendedores ambulantes son “una parte fundamental” de la cultura y la economía californiana.

“Con la administración Trump, nunca sabemos qué es lo que va a hacer. Estamos tomando medidas para prevenir que él pudiera tomar esa información y usarla con sus redadas que está haciendo en la comunidad”, explicó la legisladora.

María Elena Durazo en una conferencia de prensa en la que impulsa la ley SB 635 en California Instagram Coalición Interior por la Justicia Mortal

Los detalles de la ley que protege a vendedores ambulantes en California

Según su texto legal, la Street Vendor Business Protection Act prohíbe a las autoridades californianas compartir información personal de vendedores ambulantes con el ICE y cualquier otra agencia de inmigración, siempre y cuando cumplan con las normas establecidas. La restricción protege datos como:

Nombres

Direcciones

Fecha de nacimiento

Números de identificación

Teléfonos

Permisos de venta

Registros fiscales

La norma impide a ciudades y condados acceder a registros de los comerciantes, al tiempo que entiende que “los programas locales de permisos recolectan y almacenan información sensible que podría usarse para la deportación si se comparte con agencias federales”.

El gobernador Gavin Newsom aprobó la ley para proteger a vendedores ambulantes en California Damian Dovarganes� - AP�

La protección también se extiende a los vendedores de alimentos en unidades móviles, conocidos como compact mobile food operations.

Qué pasa si autoridades locales de California deciden cooperar con el ICE y otras agencias

En caso de que cualquier autoridad local de California intente divulgar información sobre los vendedores ambulantes, necesitará una orden judicial específica para hacerlo, la cual puede ser impugnada por los municipios ante un tribunal federal.

La ley nació como respuesta a varios arrestos de ICE a vendedores ambulantes de California ICE

Además, salvo que la ley exija conservarla, deberán ser eliminados antes del 1° de marzo de 2026 todos los registros, datos o antecedentes penales de las personas cubiertas por la normativa. Esto aplica para las bases creadas antes de 2026.

En tanto, la legislación no prohíbe que los gobiernos estatales o locales compartan información de inmigración cuando sea requerido bajo las secciones 1373 y 1644 del Título 8 del Código de Estados Unidos.