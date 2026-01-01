Los vendedores ambulantes migrantes que estarán “blindados” por Gavin Newsom con nueva ley

A partir del 1° de enero de 2026, los vendedores ambulantes de California estarán protegidos por la SB 635, promulgada por el gobernador Gavin Newsom en octubre de este año. La legislación prohíbe a los funcionarios locales exigir información sobre el estatus migratorio para otorgar permisos de venta y compartir datos personales con otras agencias.

La nueva ley de Gavin Newsom que blinda a los vendedores ambulantes migrantes en California

El 7 de octubre, Newsom promulgó la SB 635, que prohíbe a una autoridad local investigar o recopilar información del vendedor ambulante que solicita un permiso sobre:

El estatus migratorio o de ciudadanía .

. El lugar de nacimiento .

. Los antecedentes penales.

Los vendedores ambulantes de California notan mejores condiciones gracias a la ley que aprobó Gavin Newsom Instagram Coalición Interior por la Justicia Inmortal

A su vez, según el texto, impide a una autoridad local, salvo que la ley estatal o federal lo exija, permitir a cualquier persona acceder, revisar u obtener ciertos registros que incluyan información personal identificable de cualquier vendedor ambulante en la jurisdicción sin una citación o una orden judicial.

Esto significa que los gobiernos no podrán transferir a funcionarios de inmigración datos como nombres, direcciones, números de identificación, teléfonos, permisos de venta y registros fiscales.

La disposición busca terminar con la situación de ciertas personas que desistían de solicitar un permiso por temor a que esto las conduzca a ser detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Conocida públicamente como Street Vendor Business Protection Act, la legislación sienta sus bases en la creencia de que los vendedores ambulantes representan un motor económico y cultural para las comunidades inmigrantes y de bajos recursos.

Una de las vendedoras ambulantes beneficiada por la nueva ley aprobada en California Telemundo 52

Según el documento, el trabajo en las calles “provee importantes oportunidades de emprendimiento y desarrollo económico” para quienes enfrentan mayores barreras de acceso al mercado laboral formal.

La protección también se extiende a los vendedores de alimentos en unidades móviles, conocidos como compact mobile food operations.

La norma prohíbe que las agencias que regulan estos permisos consulten el estatus migratorio o los antecedentes penales de los solicitantes. También impide cualquier tipo de cooperación con departamentos dedicados a la aplicación de leyes migratorias.

Otras disposiciones de la ley de Gavin Newsom que blinda a los vendedores ambulantes

Junto con las regulaciones descritas, la SB 635 exige que toda base de datos creada antes de 2026 que contenga antecedentes penales o información sobre el lugar de nacimiento sea destruida antes del 1° de marzo de ese año, salvo que la ley exija conservarla.

Además, no impide que los gobiernos estatales o locales compartan información de inmigración cuando sea requerido bajo las secciones 1373 y 1644 del Título 8 del Código de Estados Unidos. Sin embargo, establece un marco de garantías que limita el uso de esos datos.

La ley promulgada por Gavin Newsom representa un triunfo para las familias migrantes en California Freepik

“Esta ley reafirma el compromiso de California de proteger a las familias inmigrantes, apoyar a los pequeños empresarios y garantizar que nuestros limitados recursos estatales y locales no se utilicen para la aplicación de las leyes migratorias federales”, aseguró la senadora María Elena Durazo, quien patrocinó el proyecto, al presentar la aprobación.

Las posturas sobre la ley que protege a los vendedores ambulantes

En líneas generales, la disposición legal fue bien recibida por los vendedores ambulantes, quienes manifestaron su alivio ante el creciente temor que inunda las calles de California.

Antes de la sanción del proyecto, Ofelia, vendedora entrevistada por LA Public Press, sostuvo que “les daría esperanza, seguridad y un respiro en estos tiempos difíciles”.

En diálogo con Telemundo, María Esparza, una vendedora que se sintió beneficiada por la ley, sostuvo: “Ahora tenemos un poquito de confianza para salir a trabajar y seguir impulsándonos cada día. A mí en lo personal me ha fortalecido“.

En la misma línea, Mayra Hernández, otra trabajadora de la zona, valoró: “Estoy feliz porque es un logro más que nos permite estar con menos miedo”.